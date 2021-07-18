عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رفيق الشهيد منسي.. إنقاذ أحد أبطال "ملحمة البرث" بعد إصابته بثقوب في الرئة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية الطبي في إنقاذ حياة "إبراهيم عميرة" أحد المجندين من أبطال معركة البرث بشمال سيناء عام 2017، التي استشهد فيها عدد من رجال الكتيبة (103 صاعقة) مع قائدهم العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي.

 

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، أنه فجر يوم الجمعة الماضي حضر البطل "إبراهيم عميرة" إلى المجمع الطبي التابع للهيئة في الإسماعيلية وهو في حالة إعياء شديدة وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين إصابته بانفجار شديد في الرئة نتيجة وجود أكياس هوائية بالرئة.

وأضافت، أنه على الفور تم تركيب أنبوبة صدرية للبطل وتحضيره لدخول العمليات لإصلاح الرئة وغلق الثقب الموجود بها، مؤكدة أنه تم إجراء العملية له بنجاح واستقرار حالته الصحية وأن الرئة تعمل الآن بكفاءة كاملة.

 

وتابعت، أنه تم إجراء العملية بنجاح للبطل على يد فريق من أمهر الأطباء داخل المجمع الطبي التابع للهيئة بالإسماعيلية، يضمد. السيد فياض رئيس قسم جراحة القلب، د. يوحنا إدوارد استشاري جراحة الصدر، د. أحمد خليفة أخصائي جراحة القلب والصدر، د. أحمد عادل رئيس قسم التخدير، إضافة إلى الفريق المعاون من أكفأ أطقم التمريض وفنيين الأشعة بالمجمع.

 

وأعربت هيئة الرعاية الصحية والفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية، عن فخرهم واعتزازهم بتقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة لأحد أبطال ملحمة البرث الناجين، هؤلاء الأبطال الذين قدموا العديد من التضحيات والمواقف البطولية لتظل مصرنا عزيزة أبيّة.

 

جدير بالذكر، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

 

كما يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، ومنها تخصصات (القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية)، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة.



فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي في الإسماعيلية، 423 سرير، منهم 285 أسِرة إقامة داخلية للمرضى، و 63 رعايات مركزة، و 14 غرف عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.

الصحية القلب فريق العمل انفجار المجندين

موضوعات متعلقة

الرعاية الصحية تكشف خطتها بالمحافظات استعدادًا لإجازة عيد الأضحى

خطة الصحة لتأمين عيد الأضحى .. توفير مخزون استراتيجي من أكياس الدم والبلازما .. ونشر فرق التواصل المجتمعي بالمحافظات والمدن الساحلية .. والمرور على المجازر

انفوجراف.. كيف آمنت الصحة احتفالات عيد الأضحى

قبل عيد الأضحى .. الصحة: إعدام 252 طنًا لحوم فاسدة وتوفير20 ألف كيس دم

التضامن: صندوق مكافحة الإدمان يواصل حملاته بمبادرة سكة السلامة

الصحة: هذه الأطعمة تقي من فيروس كورونا

الصحة: غرامة تصدير أو استيراد الـ"بلازما" تصل إلى مليون جنيه.. وإطلاق المشروع القومي للتبرع

الصحة: تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

ترشيحاتنا

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

هل يصح حج الصبي وهل يغني عن الفريضة؟.. دار الإفتاء توضح

إعفاء المركبات من رسوم عبور أنفاق ومعديات قناة السويس خلال العيد

بـ راتب مغرٍ.. شركة تعلن عن وظيفة لـ اللعب مع الكلاب

أخبار الفن.. تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز.. وأشرف زكى يقاضى نجل الحوينى

الأعصر وعدنان.. إخلاء سبيل ناشطين سياسيين لاتهامهما بارتكاب جريمة إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

مصائب الصين.. أول حالة وفاة بشرية بفيروس "القرد" القاتل

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز: في الرعاية ومحتاجة دعواتكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ