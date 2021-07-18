حميد الشاعري يعلن مقتل الفنان الليبي هيثم درباش .. تفاصيل

أعلن الفنان حميد الشاعري عبر صفحته الشخصية على فيس بوك عن وفاة الفنان الليبي هيثم درباش، متأثرا بجراحه، إثر سقوط قذيفة قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي، بمدينة بني غازي.

وكتب حميد الشاعري عبر صفحته الشخصية،: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. وفاة الفنان الليبي الجميل هيثم درباش.. اللهم اجعله من أهل الفردوس»

كانت صحف ليبية قالت إن «الفنان هيثم درباش نقل جثمانه إلى المستشفى»، مشيرة إلى أن «شقيق الفنان هيثم درباش، أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى 1200 ببنغازي».

والفنان هيثم درباش من مواليد 1980، وابن عائلة فنية، والده الفنان والمخرج ابريك درباش، وسبق وتشاركا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية مسرحية.

وقدم درباش العديد من الأعمال سواء للمسرح أو التليفزيون وأكثر من 30 عملا مسرحيّا و9 أعمال مرئية و10 أعمال مسموعة أغلبها كوميدية.

أغنية زحمة الصيف لحميد الشاعري:

حققت أغنية “زحمة الأيام” لـ حميد الشاعري ومصطفي قمر وهشام عباس وايهاب توفيق، نجاحا كبيرا بعدما كسرت حاجز مليون و900 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها واحتلت التريند رقم 6 على موقع “يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية: “وفي زحمة الأيام تتفتفت الاحلام .. وأرضى بقليل وبعيش .. وانده بصوت مبحوح على حلم كان مسموح .. بيعدي ما يشفنيش .. عمر اتسرق مننا فين اللي كانوا هنا .. راحوا خلاص ومافيش”.

وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده .. مع دنيا ما بتديش .. وفي توهه المشوار ياما حلمنا صغار .. ببطوله في الحواديت .. صدقت في الأيام ومشيت ورا أوهام .. وزى ما روحت اهو جيت .. وأما السنين بتفوت والغنوة تبقى سكوت .. وكل شئ محسوب .. وأما السنين بتفوت احساسنا ليه بيموت".

“زحمة الايام” كلمات : سامح العجمي، والحان : أشرف سالم، وتوزيع وفواصل موسيقية : نديم الشاعري، وتوزيع وتريات : أحمد الموجي، عود : اسلام ابتي، جيتار : محمود جليليو، وتم التسجيل في استديو الرسالة، المهندس : احمد جودة، مكساج وديجيتال ماستر نديم الشاعري، وانتاج CAMP.

وتعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم، ولهم الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التي تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعري.

وقرر المطربون إهداء الأغنية لروح سامح العجمي وأشرف سالم، خاصة أن جميعهم تعاونوا مع الراحلين في الكثير من الأعمال المميزة التي حققت نجاح كبير في أوقات سابقة.