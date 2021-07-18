تحويل المسار.. استشاري يكشف الحل الأمثل لفشل عملية تكميم المعدة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية لتحويل عملية التكميم لتحويل مسار المعدة، خاصة إذا كان مريض السمنة محبا للسكريات والحلويات، ولكن الأهم معرفة سبب مشكلة عملية تكميم المعدة لدى المريض، لكي يتم إصلاح هذا الخطأ بشكل جيد، و عملية تحويل المسار مناسبة لمحبي الحلويات.



وأضاف "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن العادة الغذائية جزء مهم في اختيار العملية المناسبة، فعملية التكميم لا تتناسب مع من لديه ارتجاع في المريء.



وأوضح استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن ميزة عملية التحويل أنها تُناسب محب الحلويات، ومن الممكن التحكم في وزن المريض بصورة كبيرة، وحتى إذا زاد الوزن بعد 15 عامًا فمن الممكن بإجراء بسيط يتم خفض الوزن، خاصة أن 75% من الطعام الذي يتناوله مريض السمنة بعد التحويل لا يمتص داخل المعدة.



الحل الأمثل لفشل عملية تكميم المعدة



قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة أو حزام المعدة عندما تفشل، فالحل المثالي هو تحويل لعملية تحويل المسار للوصول إلى الوزن المثالي، خاصة إذا كان المريض محب للسكريات، خلاف أن هذه العملية تؤدي إلى القضاء على السكر.

وأشار استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن مريض السمنة بعد إجراء عملية تحويل المسار يستطيع أن يتناول ما يشاء بدون زيادة الوزن، خاصة أن الطعام لا يمتص بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بالتكنولوجي المتخصص عند إجراء العملية للمرة الثانية للقضاء على أي فرصة للتسريب أو النزيف.

ولفت استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن مريض السمنة يستطيع العيش العمر كله بشكل صحي، حال إجراء العملية بشكل صحيح مع الفريق والطبيب المختص.



