عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما العلاج المناعي والموجه للقضاء على أورام الرئة .. الدكتور أحمد عبد الهادي يجيب

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد عبد الهادي مدرس علاج الأورام و العلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، ومدير وحدة الأورام بمستشفى زايد التخصصي، تفاصيل أحدث ما وصل له الطب في علاج أورام الرئة.

 

وقال أحمد عبد الهادي، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، إنه مرض سرطان الرئة من أهم الأمراض التي يتم علاجها الفترة الأخيرة، مضيفا أنه لهذا المرض له بروتوكول معين في علاجه.

 

وأكد الدكتور أحمد عبد الهادي مدرس علاج الأورام والعلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، ومدير وحدة الأورام بمستشفى زايد التخصصي، أن أورام الرئة لها خطوط علاج كثيرة وفي البداية لابد من أخذ عينة لتحديد أنسب الطرق ويساعد على معرفة الخط العلاجي، مشيرا إلى أن أخذ العينة لا يسبب انتشار في المرض.

 

وأضاف مدرس علاج الأورام و العلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعه المنصورة، ومدير وحده الأورام بمستشفى زايد التخصصي، أنه بعد ذلك نعمل على معرفة نوع الخلية والتحويرات الجينية والتي جعلت الخلية من عادي إلى خلية أورام، لافتا إلى أن فرص الشفاء نسبته عالية بعد معرفة تفاصيل الخلية، وتحوراتها الجينية سيكون هناك علاج مناعي أو علاج موجه، موضحا أن العلاج الموجه سيكون للجينات المتسببة في حدوث طفرات جينية داخل الخلية، وتحورها من خلية عادية إلى خلية سرطانية.

 

وأكمل الدكتور أحمد عبد الهادي مدرس علاج الأورام والعلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، ومدير وحدة الأورام بمستشفى زايد التخصصي، أنه أما العلاج المناعي هو علاج  يعتمد على تعريف خلايا السرطان للجهاز المناعي للجهاز للجسم، حيث أن الخلايا السرطانية تقوم بعمل حيل خداعية للتخفي من مناعة الجسم، فيكون العلاج المناعي وسيلة لتعرف مناعة الجسم علي الخلايا السرطانية وتدميرها عن طريق مناعة الجسم شخصيا، مستدركا أنه تقوم بمساعدة T- helper cells، وNK cells بقتل الخلايا السرطانية، وهما خلايا مناعة داخل جسم الإنسان.

علاج الأورام العلاج الإشعاعي جامعة المنصورة مرض سرطان

موضوعات متعلقة

عاجل.. مصر تكشف عن 5 أدوية جديدة لعلاج الأورام

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة.. أستاذ علم اجتماع يقدم طريقة مثلى لقضاء أيام العيد

في عيد الأضحي .. السياحة الداخلية "دواء" تعافي القطاع من كورونا

قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الفنية

تقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان.. بيان مشترك لمحادثات السلام بين الحكومة وطالبان

لبحث تعزيز التعاون.. سفير مصر في بودابست يلتقي كبار المسئولين المجريين | صور

دعاء يوم عرفة للمريض .. داووا مرضاكم به وخففوا آلامهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ