ما العلاج المناعي والموجه للقضاء على أورام الرئة .. الدكتور أحمد عبد الهادي يجيب

كشف الدكتور أحمد عبد الهادي مدرس علاج الأورام و العلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، ومدير وحدة الأورام بمستشفى زايد التخصصي، تفاصيل أحدث ما وصل له الطب في علاج أورام الرئة.

وقال أحمد عبد الهادي، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، إنه مرض سرطان الرئة من أهم الأمراض التي يتم علاجها الفترة الأخيرة، مضيفا أنه لهذا المرض له بروتوكول معين في علاجه.

وأكد الدكتور أحمد عبد الهادي مدرس علاج الأورام والعلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، ومدير وحدة الأورام بمستشفى زايد التخصصي، أن أورام الرئة لها خطوط علاج كثيرة وفي البداية لابد من أخذ عينة لتحديد أنسب الطرق ويساعد على معرفة الخط العلاجي، مشيرا إلى أن أخذ العينة لا يسبب انتشار في المرض.

وأضاف مدرس علاج الأورام و العلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعه المنصورة، ومدير وحده الأورام بمستشفى زايد التخصصي، أنه بعد ذلك نعمل على معرفة نوع الخلية والتحويرات الجينية والتي جعلت الخلية من عادي إلى خلية أورام، لافتا إلى أن فرص الشفاء نسبته عالية بعد معرفة تفاصيل الخلية، وتحوراتها الجينية سيكون هناك علاج مناعي أو علاج موجه، موضحا أن العلاج الموجه سيكون للجينات المتسببة في حدوث طفرات جينية داخل الخلية، وتحورها من خلية عادية إلى خلية سرطانية.

وأكمل الدكتور أحمد عبد الهادي مدرس علاج الأورام والعلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، ومدير وحدة الأورام بمستشفى زايد التخصصي، أنه أما العلاج المناعي هو علاج يعتمد على تعريف خلايا السرطان للجهاز المناعي للجهاز للجسم، حيث أن الخلايا السرطانية تقوم بعمل حيل خداعية للتخفي من مناعة الجسم، فيكون العلاج المناعي وسيلة لتعرف مناعة الجسم علي الخلايا السرطانية وتدميرها عن طريق مناعة الجسم شخصيا، مستدركا أنه تقوم بمساعدة T- helper cells، وNK cells بقتل الخلايا السرطانية، وهما خلايا مناعة داخل جسم الإنسان.