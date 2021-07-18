شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

كشفت إحدى المرضى وتدعى سامية العجمي بمستشفى خاصه كواليس جديدة عن النجمة ياسمين عبد العزيز وذلك أثناء تواجدها في مستشفي خاصه .

وكتبت سامية العجمي : “كنت في المستشفى أول إمبارح وشوفتها على الترولي وهي على صرخة واحدة وفضلت تقول يا الله يا عظيم".

أضافت :" ربنا يشفيها ويرفع عنها البلاء في الأيام المفترجة وليلة الوقوف بعرفة اللهم آمين ندعيلها كلنا".

قال دكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أنه عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنها لا تعلم أي شيء عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أَضاف أشرف زكي :" أن النقابة حاولت التواصل مع الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز ، للاطمئنان على حالتها الصحية ولكنه لا يرد على هاتفه.

تطورات حالة ياسمين عبد العزيز:

يكشف صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز ، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى نقلها للرعاية المركزة.

وتمكث حاليا ياسمين في الرعاية المركزة أملا في تحسن حالتها خلال الفترة المقبلة ، حيث لا صحة للإخبار التي تم تداولها بخصوص استقرار حالتها الصحية أو دخولها في غيبوبة .

و تعرضت ياسمين عبد العزيز لفيروس بالدم بعد خضوعها لعملية إزالة كيس دهني منذ خمسة أيام ، حيث تعود إصابتها بسبب عدم التعقيم الجيد لغرفة الرعاية المركزة أو انتقاله من أحد الأطباء والممرضيين المتابعية لحالتها .

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط.. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم.. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل.. شكرا ليكم".

واستطرد قائلا: "هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم .. دي كفاية إنها تهون عليها".

قام الفنان أحمد العوضي، بطلب الدعاء من الجمهور مجدداً لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات.

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ... أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه”.

وتابع قائلًا: “انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك”.

واختتم أحمد العوضي، حديثه قائلاً: "قومي عشان انا بحبك... بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته .. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك .

ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم".

طلب الفنان أحمد حلمي من جمهوره الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها المستشفى، وذلك من خلال خاصية ستوري على على حسابه بإنستجرام.

وكتب حلمي على صورة لـ ياسمين":اختي الغالية ياسمين بتعمل عمليه صعبة ممكم تدعولها تقوم بالسلامة.