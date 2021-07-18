عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ديوان "فراجيل" للشاعر أندرو صفوت يتصدر مبيعات دار المصري ويحقق نجاحا كبيرا

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

استطاع الشاعر أندور صفوت أن يحقق نجاحًا كبيرًا فى معرض الكتاب بديوانه "فراجيل" بالعامية المصرية الذى تصدر مبيعات دار المصري وأصبح الأكثر مبيعًا سواء فى المعرض أو فى المكتبات.
ويواصل الجمهور طلب شراء الديوان أونلاين نظرًا للنجاح الكبير الذى حققه.


ونال الديوان إعجاب القراء والنقاد وأشاد به الجمهور.


وأبدى أندور سعادته بزيادة مبيعات ديوانه وقرر القيام بسلسلة من حفلات التوقيع في محافظات الجمهورية منها الإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج وعدد من المحافظات الأخرى حتى يتواصل مع عدد أكبر من الجمهور ويروج لديوانه.


يشار إلى أن ديوان "فراجيل" يتكون من ثلاثة فصول رئيسية منفصلة متصلة، ويحتوي على 36 قصيدة وثلاث جوابات.


يذكر أن أندرو صفوت كاتب وشاعر له العديد من الحفلات والأمسيات الشعرية بالعديد من محافظات مصر.

الشاعر أندور صفوت معرض الكتاب فراجيل مبيعات دار المصري ثلاثة فصول رئيسية منفصلة

ترشيحاتنا

الغرامة من 3 لـ 5 آلاف جنيه..الشرقية تحذر من ذبح الأضاحي بالشوارع

أخبار الأهلي .. الكاف يتغزل في جدو عقب التتويج بالعاشرة .. طه إسماعيل يكشف سر تتويج الأهلي

رئيس وزراء العراق يؤكد تعرضه لـ 3 محاولات اغتيال

الطهارة الملائكية عند المواليد الذكور.. استشاري جراحة أطفال يوضح

أخبار الرياضة|اتصالات ثلاثية لتأكيد علاقات الأهلي والزمالك.. رحيل حسام حسن.. 8 منتخبات مصرية تصل القرية الأولمبية في طوكيو

الجزائر..تبون يصدر قراراً بالعفو الرئاسي عن نحو 12 ألف سجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

جبروت رجل..يحبس زوجته وابنتيه 3 أشهر بدون طعام أو شراب اعرف السبب|شاهد

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

مستقرة بهذا الشرط.. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ