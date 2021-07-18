ديوان "فراجيل" للشاعر أندرو صفوت يتصدر مبيعات دار المصري ويحقق نجاحا كبيرا

استطاع الشاعر أندور صفوت أن يحقق نجاحًا كبيرًا فى معرض الكتاب بديوانه "فراجيل" بالعامية المصرية الذى تصدر مبيعات دار المصري وأصبح الأكثر مبيعًا سواء فى المعرض أو فى المكتبات.

ويواصل الجمهور طلب شراء الديوان أونلاين نظرًا للنجاح الكبير الذى حققه.



ونال الديوان إعجاب القراء والنقاد وأشاد به الجمهور.



وأبدى أندور سعادته بزيادة مبيعات ديوانه وقرر القيام بسلسلة من حفلات التوقيع في محافظات الجمهورية منها الإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج وعدد من المحافظات الأخرى حتى يتواصل مع عدد أكبر من الجمهور ويروج لديوانه.



يشار إلى أن ديوان "فراجيل" يتكون من ثلاثة فصول رئيسية منفصلة متصلة، ويحتوي على 36 قصيدة وثلاث جوابات.



يذكر أن أندرو صفوت كاتب وشاعر له العديد من الحفلات والأمسيات الشعرية بالعديد من محافظات مصر.