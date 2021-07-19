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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية : توفير سبل الرعاية لكافة المرضى في مختلف المستشفيات

وكيل صحة الغربيه
وكيل صحة الغربيه : يتفقد مستشفي بسيون وحميات بسيون المركزي

قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بـ الغربية  بزيارة تفقدية الي مستشفي بسيون وحميات بسيون رافقه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي والدكتور حامد أبو الدهب مدير عام الشئون المالية والإدارية للوقوف علي تطورات العمل.

كما تفقد خلالها اقسام المستشفي المختلفة  والإستقبال والطوارئ ومتابعة سير العمل وتواجد الطاقم الطبي وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوي والجودة وذلك ورفع درجة حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى المبارك

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة بدعم ورفع كفاءة المنشأت الطبية وفى اطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتوفير سبل الرعاية لكافة المرضى في مختلف المستشفيات والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم.

وأمر وكيل الوزارة بتفعيل العمل بالعيادات الخارجيه وبدء استقبال المرضى الغير كورونا فى اقسام المستشفى المختلفه  وجاهزية سكن الاطباء لاعتماد الزماله المصرية 
كما شدد علي  تلافي السلبيات والمخالفات وتداركها في أسرع وقت واستمع إلى شكاوى المرضى وحلها

وأوضح الدكتور عبد الناصر  أن أعداد مرضى كورونا قد قلت تماما وتم البدء فى إستقبال الأمراض المعديه مع وجود مسار مختلف عن مرضى الكورونا وفى نهاية المرور وفى حضور  مدير المستشفى ووكيل المستشفى ومشرفات التمريض أشار إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتطوير المنظومه الطبيه وتلافى أى ملاحظات أو سلبيات أثناء المرور  وزيادة نشاط العمليات والأقسام الداخليه الغير كوفيد 19

وأشار إلي تنظيم العمل بالعيادات الخارجيه واتباع الاجراءات الاحترازيه والالتزام بمواعيد الزياره فى غير مواقيت العمل الرسميه للمرضى الغير كورونا.

وكيل صحة الغربيه : يتفقد مستشفي بسيون وحميات بسيون المركزي

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الغربية مستشفي بسيون حميات بسيون وكيل وزارة الصحة حالة الطوارئ عيد الأضحى المبارك

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