محمد شريف : مش شاغل دماغى بالاحتراف.. ووالدته : ربنا يكرمك وتكون زي محمد صلاح

حل محمد شريف مهاجم النادى الأهلى ضيفا على برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة “أون أى” وكشف العديد من الكواليس وإلى أبررزها:

والدة محمد شريف: ربنا يكرمه ويبقى زي محمد صلاح

كشفت والدة مهاجم النادى الأهلى محمد شريف تفاصيل ممارسة ابنها لكرة القدم.

كشفت والدة مهاجم النادى الأهلى محمد شريف تفاصيل ممارسة ابنها لكرة القدم.

محمد شريف: رسبت أول عامين في الكلية وبابا كان بيشجعنى على لعب الكرة

قال محمد شريف مهاجم النادى الأهلى،أن والده كان يشجعه دائما على لعب كرة القدم.



محمد شريف: «كابتن بيبو قالنا لازم تكشفوا شخصية الأهلى أمام كايزر تشيفز»

كشف محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، تفاصيل ما قاله كابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى قبل مباراة نهائى بطولة إفريقيا أمام كايزر تشيفز.

محمد شريف يروي كواليس الهدف الأول في كايزر تشيفز

كشف محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، تفاصيل هدفه فى نهائى بطولة أفريقيا بالأمس أمام كايزتشفز.

محمد شريف: بدأت جناح شمال مش مهاجم

كشف محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، تفاصيل لعبه بقدميه الاثنين، قائلا:" الحمد لله موهبة من ربنا".

محمد شريف: تحقيق الأهلي بطولة إفريقيا مرتين على التوالى تحسب للجيل الحالي

أكد محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، هداف دوري أبطال إفريقيا أن تُتويج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد يمثل سعادة بالغة له كونه جزءا من هذا الإنجاز قائلاً "مبسوط جداً إن أنا جزء من هذا الانجاز في بطولة ضخمة مثل بطولة إفريقيا، تمثل أهمية قصوى لجماهير النادي".

محمد شريف: بطولة أفريقيا مهمة لجماهير الأهلي لأنها متعودة على بطولة الدوري

قال محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، إن سعادته لا توصف بتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قبل العاشرة بيومين..هداف الأهلي: شوفت عملية ولادة ابنى لايف عبر فيس بوك

قال محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، أنه تفاجئ بموعد ولادة طفله شريف، معقبا:" عرفت قبل الولاده بيوم".

مش بشغل دماغي.. هداف الأهلي يحسم موقفه من الاحتراف بعد التتويج بالعاشرة

كشف محمد شريف مهاجم النادى الأهلى وهداف بطولة أفريقيا كواليس موقفه من الاحتراف الخارجى.