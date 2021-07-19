عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الأثنين 19-7-2021

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 19 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: 

 

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين 15.62جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع . 

سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين 12.37 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين 11.54 جنيه للشراء و 11.69جنيه للبيع.


ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين


سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 18.42 جنيه للشراء و 18.58 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 21.49جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 2.47 جنيه للشراء و2.49 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.76جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع .

استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.79جنيه للشراء و1.81جنيه للبيع .

اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.15جنيه للشراء و 14.32جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .
 

العملات الاجنبية الدولار تعاملات اليوم الأثنين البنك الاهلي جنيه

موضوعات متعلقة

محمد المغربي : مبادرة "ميغلاش عليك" تخفف عبء الاستهلاك عن المواطنين

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات خارقة لكاميرا هواتف جوجل Pixel 6 .. سعر و مواصفات

الجزيري: فضلت عرض الزمالك أحد أكبر أندية أفريقيا

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين 19 -7-2021

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة

بي إم دبليو تطلق سكوتر كهربائي بالكامل.. صور

الفراخ بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 19-7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ