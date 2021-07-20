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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الخبراء يجيبون.. أسباب تلف مضخة الوقود

الخبراء يجيبون ..
الخبراء يجيبون .. اسباب تلف مضخة الوقود

تعتبر مضخة الوقود هي الجزء المسؤول عن توزيع البنزين إلى انظمة الحقن المباشر و خراطيم الوقود، مما تسهل من قيام بخاخات الانجكشن في اتمام عملها بطريقة مثالية، و لكن قد تتعرض هذه المنظومة إلى بعض الاعطال و التي يمكن التعامل معها بطريقة فنية بسيطة، أو نلجأ إلى تغيرها في حالة تعرضها للتلف الكامل.

 

و من الممكن أن تحدث عدة عوامل تيشر بخلل هذه المضخة، و قد نلاحظها في الاداء الفني الخاص بالسيارة، و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز الاسباب التي تؤدي إلى تلف مضخة الوقود و العلامات التحذيرية الدالة على تلف هذا الجزء المحوري.

 

1 – الاعطال المفاجئة 

 

تتعد الأسباب الخاصة بالمشكلات الفنية للسيارة مثل خلل منظومة التبريد أو المحرك، و ربما يكون خطأ فني خاص بضبط الزايا و الاطارات، و لكن من اكثر العلامات الدالة على تلف منظومة مضخة الوقود هي صعوبة تفعيل المحرك ناتجة عن قوة دفع البنزين، بالاضافة إلى توقف محرك السيارة عن العمل أثناء الحركة.

 

2 – عزم السيارة 

 

عند المرور بهذه النقطة و هي ضعف عزم السيارة، قد تشير اصبع الاتهام إلى عدة عناصر، ربما ترتبط بحالة المحرك أو تلف فلتر الهواء، أو مشكلات داخل ناقل الحركة، و لكن من العناصر الاساسية لضعف عزم السيارة هي تلف مضخة الوقود، و ينتج ذلك بسبب عدم ضخ الوقود إلى منظومة الاحتراق بطريقة مثالية مما يؤدي إلى ضعف كبير في السيارة.

 

3 – اهتزاز المحرك و التقطيع 

 

من اهم الاسباب التي تدل على تلف مضخة الوقود هي اهتزاز المحرك و خاصة عند التوقف بالسيارة، أو وجود تقطيع في اداء المركبة، و على الرغم من تعدد الاسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلات، فهي مازالت علامات تدل على تلف مضخة الوقود في حالة تعرض السيارة إلى باقي المشكلات التي تناولناها سويًا في السطور السابقة.

 

-  و لكي نحافظ على مضخة الوقود و الحصول على عمر افتراضي اطول لها، فلا بد ان نختار نوعية من الوقود عالي الجودة، لتجنب الرواسب و الشوائب التي تؤثر على اداء السيارة، مع الاهتمام بتغيير فلتر البنزين في موعدة المحدد و اتباع مواعيد الصيانة الدورية.

مضخة الوقود تلف مضخة الوقود بخاخات الانجكشن الأعطال الأعطال المفاجئة عزم السيارة

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