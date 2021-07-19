تشابه أسماء.. إيهاب فهمي ينفي وفاة الفنان الشاب محمد السعدني

نفى الفنان إيهاب فهمي، وفاة الفنان الشاب محمد السعدني، حيث تداول رواد السوشيال ميديا خبر وفاته بالخطأ عن طريق تشابه اسماء.

قال إيهاب فهمي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ ده رجل اعمال اللى اتوفى اسمه محمد السعدني وهو تشابه اسماء .. الفنان محمد السعدني بخير”.

وقالت الفنانة وفاء عامر، في تصريح لـ “صدى البلد” : “اللي اتوفى رجل اعمال وعشرة عمر”.

وكانت وفاء عامر قد كتبت، من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: "الاخ العزيز كريم الخلق محمد السعدني في ذمة الله ربنا يصبر أسرته".

وبعد الخلط في الاسماء، كتب إيهاب فهمي من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “زميلنا الممثل محمد السعدنى بخير والحمد وحدث تشابه فى الاسم والف رحمه ونور على الاستاذ محمد السعدنى الذى توفاه الله ولهذا وجب التوضيح”.