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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تخصيص منطقة امتداد عمراني لمشروع بشاير الخير

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العمل بمشروع بشاير الخير  شمال مدينة الخارجة، ترافقه  حنان مجدي نائب المحافظ  محمد أنيس سكرتير عام المحافظة .

 ووجه المحافظ بإستكمال تشجير الطرق الداخلية وزراعتها بأشجار مثمرة، وتخصيص منطقة إمتداد عمراني لإستيعاب التوسعات المستقبلية، وكذلك الحفاظ على منظومة النظافة العامة بالقري واستكمال عمل جداريات فنية بمحيط القرى لإضفاء مظهر حضاري علي تلك القري .

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يذكر أنه في عام 2018 أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط بأنه يدرس مع الوزارات المعنية بالتنمية الزراعية وإقامة المجتمعات العمرانية خطة لجذب ما يقرب من توطين عشرة آلاف مواطن ارتفع مع مرور الوقت إلى 100 ألف مواطن من مختلف محافظات مصر التي ليس لديها ظهير زراعي أو صحراوي بهدف إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمحافظة الوادي الجديد التي تحتاج إلى آلاف البشر لتعميرها.

وأشار محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط إلى أن الخطة تعتمد على أن توفر الحكومة البنية الأساسية من مختلف الخدمات والمرافق التي يحتاجها كل مواطن حتى يحيا حياة كريمة.

وأوضح الزملوط أن أهداف تلك الدراسة، تتمثل في إعادة توزيع السكان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالقمح والبنجر والمحاصيل الزيتية، والاستفادة من البنية الأساسية المتوافرة بالمحافظة، وتخصيص 10 آلاف فدان، وألف منزل لكل محافظة مستهدفة وهي " الفيوم، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنوفية، الغربية: مع تخصيص 20% من المشروع لأبناء الوادي الجديد.

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الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد المجتمعات العمرانية الرقعة الزراعية بشاير الخير التنمية الزراعية محافظات مصر

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