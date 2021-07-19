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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور القاهرة.. سيولة تامة في حركة السيارات

شوارع القاهرة - أرشيفية
شوارع القاهرة - أرشيفية

ينشر موقع صدى البلد حركة مرور السيارات على الشوارع والميادين الهامة في القاهرة، اليوم الإثنين.

وتشهد الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة، استقرار تام في حركة السير منذ ساعات الصباح الأولى، حيث شرحت مصادر الحالة المرورية على كافة الأنحاء في العاصمة، والتي تشهد انسياب تام بدون مؤثرات على حركة السيارات.

وتستقر الحالة المرورية في القاهرة، حيث تستقر حركة السيارات على كوبري 6 أكتوبر، أعلى مناطق الزمالك والتحرير، وكذلك مناطق رمسيس وغمرة والشرابية وصولا إلى مناطق مدينة مصر.

كما تستقر حركة المرور على طريق الأوتوستراد في القادم والمتجه من مناطق 15 مايو وحلوان حتى مناطق المعادي، وكذلك من مناطق المعادي حتى مناطق شمال القاهرة ومدينة نصر.

كذلك يشهد كورنيش النيل في القاهرة، استقرار تام في الحركة المرورية، حيث تستقر حركة السيارات على مناطق شبرا ومناطق وسط القاهرة، وكذلك مناطق مصر القيدمة وصولا إلى مناطق المعادي وحلوان.

ويشهد طريق صلاح سالم استقرار في حركة السيارات، على كافة الأنحاء بمناطق القلعة والعباسية وكذلك مناطق مصر الجديدة وصولا إلى مطار القاهرة الدولي.

وتستقر حركة السيارات على مناطق وسط القاهرة، حيث يشهد ميدان التحرير وشوارع وسط البلد استقرار تام في حركة السيارات بدون مؤثرات على الحركة العامة.

كذلك تستقر الحركة المرورية على المحاور الرئيسية في القاهرة، حيث تستقر حركة السيارات على محور المشير وشارع التسعين بالتجمع الخامس.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بخدمات مرورية وذلك لتسيير الحركة المرورية، ومنع إنتظار السيارات في الأماكن الممنوعة.

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات  تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

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