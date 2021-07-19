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رئيس التحرير
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يوم عرفات

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بمسجد نمرة ..فيديو

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بمس

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات حية عن، تأدية حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بمسجد نمرة.

وفي نفس السياق، يوم عرفة .. تواصل  قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح  اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.


وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.


وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن  ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه .


ورصدت وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات حيث اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.


ويؤدي حجاج بيت الله الحرام  اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل (خذوا عني مناسككم ).


ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصلى بها الفجر.

حجاج بيت الله الحرام مسجد نمرة صعيد عرفات مفعمين بأجواء إيمانية ضيوف الرحمن

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