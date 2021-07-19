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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ ظافر العابدين على إنستجرام .. شاهد

صدى البلد

حرص الفنان ظافر العابدين على مشاركة جمهوره صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير له وذلك من  خلال حسابه الرسمي على “انستجرام.

و ظهر ظافر العابدين بإطلالة كاجوال جذابة، حازت إعجاب متابعيه .

ظافر العابدين يشارك جمهوره صورا جديدة من آخر جلسة تصوير له .. شاهد

وأعلن الفنان ظافر العابدين، عن دخوله عالم الإخراج من خلال الفيلم الروائي الطويل غدوة، وذلك خلال ندوة صحفية عُقدت يوم الجمعة 5 مارس في مركز الفنون المعاصرة 32BIS بالعاصمة التونسية، كما أعلن أن الفيلم سيكون من بطولته وإنتاجه من خلال شركته DOUBLE A بالاشتراك مع نوماديس إيماج وMAD Solutions.

وعلق ظافر العابدين قائلًا: "كان الإخراج دائمًا حلم، لكنني كنت أنتظر المشروع المناسب. غدوة هي قصة قريبة جدًا من قلبي، وأشعر بها بقوة إنها قصة تونسية، ولكن الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تنطوي عليها ستجعل الكثير من الناس يتفاعلون معها".

وعبّر الممثل التونسي عن حماسه لإنتاج هذا الفيلم وأداء أحد أدواره إلى جانب كتابة السيناريو مع السينمائي المصري أحمد عامر.  وتوجه ظافر العابدين بالشكر للأطراف الداعمة لمشروع فيلمه من رعاة معبرا عن فخره بالتعاون مع المنتجة درة بوشوشة والتي تجمعه معها علاقة عمل وصداقة طويلة و كذلك شركة.MAD Solutions

 

وكان قد أعلن ظافر العابدين، موعد بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت وهو نهاية شهر أغسطس المقبل، كاشفا عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة.

 

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: "من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت".

الفنان ظافر العابدين صور ظافر العابدين اعمال ظافر العابدين فيلم غدوة

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