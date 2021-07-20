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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخطر من كورونا.. رئيس المجازر يحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال العيد

الاضاحى
الاضاحى

ناشد الدكتور أيمن محروس رئيس المجازر والتفتيش على اللحوم، المواطنين الذبح داخل المجازر لضمان سلامة اللحوم من ناحية، وفى الوقت نفسه منع انتقال الأمراض المزمنة من الأضاحي للمواطنين، مؤكدا أن هناك أمراضا أخطر من فيروس كورونا مثل السل، والإجهاض المعدى  والدودة الشريطية. 
 

وقال أيمن محروس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن المحافظين يصدرون قرارات خلال فترة عيد الأضحى بالذبح المجانى داخل المجازر حفاظا على صحة المواطنين، مطالبا الجميع بالإبلاغ عبر الخط الساخن لوزارة الزراعة عند وجود أى مخالفات ذبح بالشوارع أو خارج المجازر. 

 

وأشار رئيس المجازر والتفتيش على اللحوم، إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل المجازر من حيث التطهير قبل الذبح لجميع الأدوات، وبعد الانتهاء من العمل يتم التطهير بالماء والصابون والكلور، كما أن العاملين بالمجزر يتبعون جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء القفازات.
 

وأوضح أيمن محروس أنه "يتم الكشف على الأضحية من قبل طبيب بيطرى قبل الذبح، لذا نضمن عدم انتقال الأمراض من حيوان لآخر، أو من الحيوان للإنسان، حيث إن هناك 200 مرض مشترك بين الحيوان والإنسان أخطر من كورونا، معلقا: "المضحى يضمن لحم الأضحية حين الذبح بالمجازر".
 

وتابع رئيس المجازر والتفتيش على اللحوم قائلا: “يتم التخلص من مخالفات الأضاحي بطريقة آمنة بحيث تضمن عدم انتشار روائح كريهة أو التأثير على البيئة، كما يمنع انتشار الأمراض بشكل عام”.

 

 

المجازر اللحوم كورونا الاضاحى وزارة الزراعة

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