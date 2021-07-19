الشرقية تتجمل استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتعقيم والتطهير على مدار اليوم بالشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

واضاف المحافظ انه كثفت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات النظافة لرفع المخلفات والقمامة وإزالة أثار سوق الأحد الأسبوعي بواسطة اللودر من الشوارع ( باتا – المرور- السوق الجديد – المتنزهات بداية من موقف الزقازيق وحتى كوبري الري الجديد – أمام مكتب البريد – أمام بنك القاهرة – ش البحر بامتداده حتى مقابر ديرب نجم ) كما تم رفع تراكمات مدخل ديرب البلد والشوارع الداخلية وجميع الأحياء بديرب البلد.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحملة نظافة بداية من مدخل مدينة ههيا مروراً بشوارع أحمد عرابي والجمهورية والبحر الشرقى والغربي ومنطقة الحاجة آمنة وشارع طريق المهدية وحى السراحنة والمعهد الدينى وعزبة فهمى وحى أبو راشد وطريق الإبراهيمية حتى قاعة مسايا وطريق مدخل قرية المهدية حتى بنك التنمية والإئتمان الزراعي بمدينة ههيا وشارع عمر بن الخطاب حتى ميدان المحطة و الطريق الدائري لمدينة ههيا.

وواصلت رئاسة مركز ومدينة بلبيس أعمال النظافة والتجميل والدهانات التى تتم بمختلف الطرق الرئيسية لمركز ومدينة بلبيس حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بتنظيف ودهان ورفع كفاءة البلدورات بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وميدان التحرير وميدان الصاغة من أجل إظهار شوارع وميادين حى أول بالصور الحضارية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتكثيف أعمال النظافة بالفترة الصباحية وأعمال تمهيد الطرق ورش الشوارع بالمياه إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك من أجل تحسين الشكل الجمالي للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير برفع القمامة وتمهيد ورش الشوارع بمناطق المركز استعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك حيث شملت الأعمال المداخل الرئيسية للمدينة مدخل الزقازيق – فاقوس – كفر صقر وشوارع المدينة الرئيسية و الجانبية.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حملات رفع كافة تراكمات القمامة بشارع سعد زغلول، عمرو بن العاص ، المحكمه ، الشيخ أبوحماد ، حي أبوحماد البلد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.