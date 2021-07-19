بدون عروض جديدة.. أفلام الصيف تتغلب على موسم عيد الاضحى السينمائى

كان موسم عيد الأضحى خلال السنوات الماضية، هو الاهم بالنسبة للسينمائيين، إلا ان هذا العام قرر القائمون على توزيع الافلام دمج هذا الموسم مع نظيره الصيفى، وعدم طرح أفلام جديدة فى هذا الموسم ، لتستمر أفلام الموسم الصيفى فى المنافسة.



العارف:

أول تلك الافلام التى من المقرر ان تنافس فى موسم عيد الأضحى هو فيلم العارف والذى بدأ عرضه منذ الاسبوع الماضى وهو يعد الأضخم إنتاجا في السينما المصرية، بوصفه أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي «مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا»، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.

فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين :



كما يستمر عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين " بطولة النجم كريم عبد العزيز في عيد الاضحى وذلك بعد ان تم عرضه منذ عجة أسابيع ، البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، إخراج أحمد الجندي، إنتاج وائل ولؤي عبدالله.



فيلم مش أنا :

إما ثالث الافلام التى يستمر عرضها خلال موسم عيد الأضحى السينمائى فهو فيلم مش أنا وهو من بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، شيرين، فايز المالكي، ومن إخراج سارة وفيق.

المثير فى الأمر انه ن المقرر عقب إنتهاء أجازة عيد الاضحى المبارك ان يتم عرض فيلم الانس والنمس من بطولة الفنان محمد هنيدى والفنانة منة شلبى.