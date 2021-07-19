فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

يجتمع الحجاج القادمون من كل بقاع الدنيا على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، وهو جبل عرفات، رافعين أياديهم بالتضرع إلى الله طلبًا للمغفرة والرحمة، فيصلون الظهر والعصر قصرًا وجمعًا بأذان واحد وإقامتين ويدعون بما تيسر لهم. ويتساءل الكثيرون عن سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم .

الوقوف على جبل عرفات

موعد الوقوف بعرفات.. يبدأ يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، بعد غروب شمس الأحد، وبهذا تبدأ ليلة يوم عرفة وتستمر حتى غروب شمس الإثنين الموافق التاسع من شهر ذي الحجة.

يبدأ الوقوف بعرفات لحجاج بيت الله الحرام، من أذان فجر يوم الإثنين الموافق 9 ذي الحجة 19 من يوليو 2021، وينتهي بطلوع فجر اليوم التالي، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ، أو ما يعرف بيوم النحر، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

حكم ترك الوقوف على جبل عرفات

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم الذي يعني تفويته تفويت الحج، محذرًا أن من تركه فسد حجه.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أن يوم عرفة هو أفضلُ أيام السنة للدعاء، وهو مُعظم الحج، وفسره ذلك ابن علاّن بأنه الوقوف بعَرَفَة معظم الحج؛ إذ بإدراكه يُدرك الحج، وبفواته يفوت، ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الحج عَرَفَة».

وأضاف : هو أفضل أركان الحج لتوقفه عليه، ولما فيه من الفضل العظيم والشرف العميم، ومقصودُه والمعوّل عليه، منوهًا بأنه ينبغي أن يستفرغَ الإِنسانُ وُسعَه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن، وأن يدعوَ بأنواع الأدعية، ويأتي بأنواع الأذكار.

قصة جبل عرفات

قصة جبل عرفات لعلها أحد الأسرار الخفية التي لا يعلمها كثيرون، والتي تفسر سر تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، وقد تكشف أيضًا فضل يوم عرفة الذي أقسم الله تعالى به وبالليالي العشر من ذي الحجة، فضلاً عن وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- باغتنام تلك الأيام العشر وخاصة يوم عرفة، والذي لا يقتصر فضله على الحجاج فقط وإنما أيضًا يشمل جميع المسلمين ففيه دعاء عرفة المستجاب، الذي يعد أوسع أبواب الفرج، كل هذا يجعل البحث عن قصة جبل عرفات ؟، وقد جاء فيها أربع روايات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم من خلال الفيديوجراف التالي..