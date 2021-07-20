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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظائف مهمة للباحثين.. عبر هذا الرابط

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم ، عن وظيفة باحث ‏للتخفيف السلوكي لتغير المناخ‏ للإنضمام إلى فريق متعدد التخصصات يحلل القضايا المتعلقة بالطاقة عبر قطاعات متعددة في سياق تغير المناخ وتحديات التنمية المستدامة الأوسع نطاقا للعمل فى المعهد  بمدينة  لاكسينبرج بالقرب من فيينا  النمسا .

وأوضحت أنه سيركز البحث على نمذجة التغيرات السلوكية عبر المباني والنقل والمنتجات الاستهلاكية والتحولات الإجتماعية والتقنية والتخفيف من غازات الإحتباس الحراري، وسيعمل المرشح الناجح في سياق نموذج مع التركيز على التغيير السلوكي كنقاط دخول للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري. ‏‏ ‏‏

ولمزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط


بينما في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتحليل النظ التطبيقية IIASA  تعلن عن وظيفة باحث أكاديمي للعمل في برنامج نمذجة نظام الأرض ضمن برنامج تحليل النظم المتقدمة وبرنامج الطاقة والمناخ والبيئة بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم.

وأوضحت الأكاديمية أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في  مقر المعهد  بالنمسا بعقد لمدة عام، للمزيد.
 

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كا أشارت إلى أنه فى إطار تعاون الأكاديمية و مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط (SESAME) تعلن الأكاديمية عن رغبة المركز فى استعارة بعض العامليين فى مجلات القطاع العلمى والقطاع الفنى والقطاع الإدارى عن طريق الندب، حيث يحصل المنتدبين على رواتبهم من جهة عملهم الأساسى خلال فترة  الندب مع الحصول على مرتب شهرى قدره 500 دولار من قبل مركز سيزامى.

بينما لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط.

 

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