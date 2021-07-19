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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستغرب التوجه لتسليم مهمة تأمين مطار كابل إلى تركيا

روسيا
روسيا

أعربت وزارة خارجية روسيا عن استغرابها إزاء احتمال تكليف الجيش التركي وليس الجيش الأفغاني بمهمة تأمين مطار كابل الدولي، بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان.


وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، في تصريحات لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم الاثنين:" إن الأتراك فعلوا ذلك بالاتفاق مع الأمريكيين، وليس حتى مع إدارة كابل، بينما قالت حركة "طالبان" بشكل لا لبس فيه إنها ستعتبر أي وحدة تابعة لحلف "الناتو" قوة محتلة".
 

وأضاف كابولوف: " نحن نستغرب كيف لم يستطع كل هذا الحشد العسكري الأمريكي الأطلسي خلال 20 عاما أن يدرب 600 أفغاني ليكونوا قادرين على ضمان تشغيل مطار كابل؟ هذا سؤال كبير". 
 

يُذكر أن أنقرة وواشنطن أكدتا في وقت سابق إجراء مباحثات بشأن أمن مطار كابل، فيما عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن استعداد بلاده لضمان تشغيل هذا المطار في حال توفرت الشروط والظروف اللازمة. 

روسيا تركيا وزارة الخارجية الروسية الجيش التركي مطار كابل

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