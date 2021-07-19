صحة الغربية تطهر المساجد استعدادا لـ صلاة عيد الأضحى المبارك

ووكيل وزارة الصحة يناشد المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة بالإدارات الصحية بمحافظة الغربية ، بجهود مكثفة في أعمال التطهير بدور العبادة، استعدادا لتأدية المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة.

تقام الصلاة في جميع المساجد الكبري التي تقام بها صلاة الجمعة، دون إقامتها في الساحات، أو الزوايا أو المصليات أو المساجد الصغرى، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الأوقاف.



ويناشد وكيل الوزارة المصلين، بالالتزام بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، أثناء تأدية صلاة العيد، باصطحاب المصلى الخاصة بهم، وارتداء الكمامة، والمطهرات مع مراعاة التباعد الاجتماعي وقت الصلاة.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوي.