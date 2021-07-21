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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقاعدة عجلات أطول .. لاندروفر تكشف عن نسختها إيفوك L 2022

بقاعدة عجلات اطول
بقاعدة عجلات اطول .. لاندروفر تكشف عن نسختها إيفوك L 2022

تقدم شركة لاندروفر العديد من الطرازات القوية داخل اسواق السيارات العالمية، حيث تتسم تلك الاصدارات بالكثير من المقاومات ابرزها منظومة الدفع، و التصميم الهيكيلي، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية و التي تشمل برامج الامن و السلامة، و المكابح الممتطورة و التي تعزز من مهام السيارة في التعامل مع الطرق الوعرة و تحديات الطريق، بالاضافة إلى باقي عناصر التحكم و الرفاهية.

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و بين اسطول سيارات لاندروفر القوي كشفت الشركة عن النسخة رينج روفر إيفوك L، و التي تأتي بقاعدة عجلات اطول، و التي تتوفر بشكل حصر داخل السوق الصيني للسيارات، و بالطبع مع زيادة قاعدة العجلات سوف تتسم السيارة بمساحة داخلية رحبة، إلى جانب التعزيزات الداخلية الخاصة بهذه النسخة.

تصميم السيارة رينج روفر إيفوك L

 

ترتكز السيارة رينج روفر إيفوك L على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد يتخذ شكل النجمة المتعددة الاضلاع، و التي تجمع بين اللون الفضي و الاسود، مع مفهوم رباعي الابواب، و سبويلر انيق مثبت ناحية الزجاج الخلفي، بالاضافة إلى مصابيح امامية و خلفية ذات اطلالة حادة المظهر، و شبكات أمامية متعددة الفتحات.

بينما جاءت السيارة رينج روفر إيفوك L بنسبة طول بلغت 4.531 مم، على عكس النسخة القياسية و التي تتمتع بنسبة طول قدرها 4.371 مم، و ذلك بفضل تدخل قاعدة العجلات الجديدة، مع مقصورة داخلية تمنح افراد السيارة الراحة بفضل المساحة الداخلية، و المقاعد ذات التحكم الكهربائي، إلى جانب نظام صوتي و ترفيهي، و شاشتين لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسهما 10.2 بوصة، و نظام InControl OS 2.0.

أما عن سعر السيارة رينج روفر إيفوك L فتقدر بـ 430 الف يوان صيني اي ما يقرب من مليون جنيه مصري.

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