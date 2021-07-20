سر مكالمة محمد صبحي للفنان هاني رمزي قبل عرض مسرحية "أبو العربي"

أجاب الفنان هاني رمزي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، حول من هم أساتذته ممن علموه الوقوف على خشبة المسرح وإستقى منهم خبرته قائلاً : الي علمني إزاي أقف على خشبة المسرح ودعموني ووقفوا في ظهري وأزاي أمشي واتحرك على خشبة المسرح وكيف أواجه الجمهور .. ده أستاذي محمد صبحي " .

وتابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً : " مسرحيات عدة قدمناها سوياً مثل "وجهة نظر" و"تخاريف "ليس ذلك فقط بل بداية من المعهد العالي للفنون المسرحية حيث كنت أتعلم على يديه في الصباح في المعهد وأعرض معه في المساء على " خشبة المسرح " يعني الصبح أدرس نظري وبليل أعرض عملي "

وأكمل:"الاستاذ محمد صبحي معلم " مسرحجي " من الدرجة الاولى ومعلم بجد وبضمير وعندما يبنى وجوه جديدة بيتعب معاهم بجد وكنت بقول لنفسي هوا ليه أستاذ كبير وتاعب نفسه معانا ليه ؟ وأنا بعتبر نفسي من الناس الي تعبته ".

وواصل:"إستحملني وأنا في بدايتي وكنت صغير وهايبر أوي وكنت على طول في حالة عاوز أكون وأبقى بسرعة وكنت شقي مش زي دلوقتي خالص وكان دائماً يقلي أنت بتفكرني بنفسي أنا كنت في بدايتي زيك ومع الوقت هتبقى ناضج".

ووجه له الشكر قائلاً : وقف معي كثيراً وأول من هنأني قبيل الافتتاح .. فوجئت باتصال هاتفي منه وقالي ألف مبروك وأنا فرحان عشانك وأنا سعيد بده لاني تلميذه".

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هنأ الفنان هاني رمزي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” متابعيه بعيد الأضحى .

حيث نشر هاني رمزي فيديو قائلاً : كل عام وانتم بخير ، وعيد سعيد عليكم وعلى بلدنا وعلى العالم العربى .

ومن ناحية يستعد الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري لتقديم مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسبيل ثالث ورابع أيام العيد على مسرح جراند طيبة مول في مدينة نصر .

قصة مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسيبل.

وتدور أحداث مسرحية أبو العربي حول شخصية أبو العربي الشهيرة “ هانى رمزى ” التي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال عمل مسرحية أبو العربي في ميشن امبوسيبل

أبطال مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل هم هانى رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.