عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر مكالمة محمد صبحي للفنان هاني رمزي قبل عرض مسرحية "أبو العربي"

هاني رمزي
هاني رمزي

أجاب الفنان هاني رمزي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، حول من هم أساتذته ممن علموه الوقوف على خشبة  المسرح وإستقى منهم خبرته قائلاً : الي علمني إزاي أقف على خشبة المسرح ودعموني ووقفوا في ظهري وأزاي أمشي واتحرك على خشبة المسرح  وكيف أواجه الجمهور  .. ده أستاذي محمد صبحي "  .

وتابع في  لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"  قائلاً : " مسرحيات عدة قدمناها سوياً  مثل  "وجهة نظر" و"تخاريف "ليس ذلك فقط بل بداية من المعهد العالي للفنون المسرحية حيث كنت أتعلم على يديه في الصباح في المعهد وأعرض معه  في المساء على " خشبة المسرح "    يعني الصبح أدرس نظري وبليل  أعرض عملي "

وأكمل:"الاستاذ محمد صبحي معلم " مسرحجي " من الدرجة الاولى ومعلم  بجد وبضمير وعندما يبنى وجوه جديدة بيتعب  معاهم بجد وكنت بقول لنفسي  هوا ليه أستاذ كبير وتاعب نفسه معانا ليه ؟ وأنا بعتبر نفسي من الناس  الي تعبته ".

وواصل:"إستحملني وأنا في بدايتي وكنت صغير وهايبر  أوي وكنت على طول في حالة عاوز أكون وأبقى بسرعة وكنت شقي مش زي دلوقتي خالص وكان دائماً  يقلي أنت بتفكرني بنفسي أنا كنت في بدايتي زيك ومع الوقت هتبقى ناضج".

ووجه له الشكر قائلاً : وقف معي كثيراً   وأول من هنأني قبيل الافتتاح .. فوجئت باتصال هاتفي  منه وقالي ألف مبروك وأنا فرحان عشانك  وأنا سعيد بده لاني تلميذه".

اقرا أيضا

هانى رمزى يهنئ جمهوره بعيد الاضحى.. وهذه مواعيد عرض مسرحية أبو العربى

هنأ الفنان هاني رمزي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” متابعيه بعيد الأضحى .

حيث نشر هاني رمزي فيديو قائلاً : كل عام وانتم بخير ، وعيد سعيد عليكم وعلى بلدنا  وعلى العالم العربى .

ومن ناحية يستعد الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري لتقديم  مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسبيل ثالث ورابع أيام العيد   على مسرح جراند طيبة مول في مدينة نصر .

قصة مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسيبل.

وتدور أحداث مسرحية أبو العربي حول شخصية أبو العربي الشهيرة “ هانى رمزى ” التي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال عمل مسرحية أبو العربي في ميشن امبوسيبل

أبطال مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل هم هانى رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

الفنان هانى رمزى لميس الحديدي خشبة المسرح محمد صبحي المعهد العالي للفنون المسرحية

ترشيحاتنا

دراسة: نقص الأوميجا 3 يقصر ​​العمر أكثر من التدخين

الجيزة في 24 ساعة|فرمانات من المحافظ لطوارئ العيد.. ورفع 1360 طن قمامة

اقتصاد السعودية|سوق الماشية يشهد نشاطاً في البيع مع عيد الأضحى

هواوى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Huawei P50

خاص.. خط سير رباعي الأهلي للوصول إلى طوكيو

شاهد.. البعثة المصرية بأولمبياد طوكيو تؤدى صلاة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ