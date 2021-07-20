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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد اليوم

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يقوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك يبدأها بتفقد حديقة الفسطاط ثم مشاركة أطفال دار الهنا للأيتام فرحة العيد وتوزيع لحوم الأضاحى عليهم .

ثم يتفقد محافظ القاهرة الحديقة الدولية وذلك فى تمام الساعة السايعة صباح اليوم الثلاثاء.

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وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعلن رفع  درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً للعيد ، كما تم التنبية بضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة العيد بالمرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل الفورى مع أي أحداث طارئ وسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوي المواطنين .

ووجه بتفعيل غرفة العمليات الديوان العام وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحي لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء .

 


 

القاهرة محافظ القاهرة عيد الأضحى المبارك دار الهنا للأيتام الحديقة الدولية اللواء خالد عبد العال

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