الرئيس الأمريكي يعلق على لقائه بالعاهل الأردني داخل البيت الأبيض.. فيديو

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك تعليقا على اللقاء الذي جمع بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

وكتب في تغريدة على تويتر: "التقيت اليوم بجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن للتعبير عن امتناني لصداقته الراسخة والتشاور معه حول مجموعة من التحديات والفرص في الشرق الأوسط".

وأضاف: "أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن لا تقل أهمية عن أي وقت مضى".

ومن ناحية أخرى، أفادت صحيفة الغد الأردنية، بأن الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، شارك في الملتقى الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية، بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية، لمناقشة الشئون السياسية والاقتصادية العالمية.

وبحسب الجريدة الأردنية، عقد عبد الله، على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والعالم، والتي تعمل في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والسياحة والنقل والتأمين.

ناقش اللقاءات، استعراض المزايا الاستثمارية في الأردن، والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع العديد من الدول، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الموارد والكفاءات البشرية المؤهلة فيها.