الشرقية خلال ٢٤ ساعة.. استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى وضبط مخالفات طبية داخل مستشفى خاص

شهدت محافظة الشرقية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية عددا من الأحداث الهامة والحيوية وخاصة فيما يتعلق بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك..

ففي بداية اليوم أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بمنع ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ، وذلك حفاظاً علي سلامة الذبائح من التلوث وفي حالة المخالفة يُحصل مبلغ 5000 جنيه من المخالف ، وكذا عدم نقل جلود الأضاحي إلا بتصريح من مديرية الطب البيطري وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه .

كما قرر المحافظ حظر إقامة شوادر لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق إلا بعد الحصول علي تصريح وفي حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات .

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري بالإلتزام والتنسيق فيما بينهم لتنفيذ القرار وإتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين .

كما كلف المحافظ إداراتي المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة بإعداد تقرير يومي للعرض علي المحافظ في هذا الشأن.

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الشرقية تتجمل إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف حملات النظافة

كثفت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات النظافة لرفع المخلفات والقمامة وإزالة أثار سوق الأحد الأسبوعي بواسطة اللودر من الشوارع ( باتا – المرور- السوق الجديد – المتنزهات بداية من موقف الزقازيق وحتى كوبري الري الجديد – أمام مكتب البريد – أمام بنك القاهرة – ش البحر بامتداده حتى مقابر ديرب نجم ) كما تم رفع تراكمات مدخل ديرب البلد والشوارع الداخلية وجميع الأحياء بديرب البلد.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحملة نظافة بداية من مدخل مدينة ههيا مروراً بشوارع أحمد عرابي والجمهورية والبحر الشرقى والغربي ومنطقة الحاجة آمنة وشارع طريق المهدية وحى السراحنة والمعهد الدينى وعزبة فهمى وحى أبو راشد وطريق الإبراهيمية حتى قاعة مسايا وطريق مدخل قرية المهدية حتى بنك التنمية والإئتمان الزراعي بمدينة ههيا وشارع عمر بن الخطاب حتى ميدان المحطة و الطريق الدائري لمدينة ههيا.

وواصلت رئاسة مركز ومدينة بلبيس أعمال النظافة والتجميل والدهانات التى تتم بمختلف الطرق الرئيسية لمركز ومدينة بلبيس حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بتنظيف ودهان ورفع كفاءة البلدورات بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وميدان التحرير وميدان الصاغة من أجل إظهار شوارع وميادين حى أول بالصور الحضارية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتكثيف أعمال النظافة بالفترة الصباحية وأعمال تمهيد الطرق ورش الشوارع بالمياه إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك من أجل تحسين الشكل الجمالي للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير برفع القمامة وتمهيد ورش الشوارع بمناطق المركز استعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك حيث شملت الأعمال المداخل الرئيسية للمدينة مدخل الزقازيق – فاقوس – كفر صقر وشوارع المدينة الرئيسية و الجانبية.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حملات رفع كافة تراكمات القمامة بشارع سعد زغلول، عمرو بن العاص ، المحكمه ، الشيخ أبوحماد ، حي أبوحماد البلد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

صحة الشرقية: ضبط ٢٠٠٠ مخالفة دوائية بمستشفي خاص يعمل بدون ترخيص بفاقوس

وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، والمنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، حملة مشتركة للمرور علي المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بفاقوس، تم خلالها مداهمة مستشفي خاص تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ٢٠٠٠ مخالفة دوائية، متمثلة في أدوية ومستلزمات بدون فواتير تم العثور عليها داخل مكان غير مرخص له بتداولها ويحمل إسم صيدلية، ومستلزمات منتهية الصلاحية وجدت بإحدى العيادات، وتنوعت المضبوطات ما بين "أجهزة وريدية، وخيوط جراحية، وأجهزة تحليل سكر، وأمبولات، وأشربة، وأقراص، وكبسولات"، كما تمكن مفتشي الحملة من ضبط كروت وكواشف معملية ممنوعة الإستخدام وغير مصرح بها، منها كروت خاصة بتحليل فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتم إثبات المخالفات المذكورة، وتشميع العيادة والصيدلية، وتحريز المكان بالكامل لحين العرض على النيابة العامة للفحص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر ضد المخالفات المضبوطة، ومنها إدارة منشأة طبية تعمل بدون ترخيص بمركز شرطة فاقوس.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.