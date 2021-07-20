ولي عهد أبو ظبي يهنئ العاهل السعودي بعيد الأضحى المبارك

تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي، التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية نقل ولي عهد أبو ظبي إلى العاهل السعودي تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بهذه المناسبة المباركة.

وأعرب عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب السعودية دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام الرفعة والازدهار، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرخاء ويرفع الوباء عنهم والبشرية جمعاء.