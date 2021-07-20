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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد أبو ظبي يهنئ العاهل السعودي بعيد الأضحى المبارك

ولي عهد أبو ظبي
ولي عهد أبو ظبي

تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي، التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية نقل ولي عهد أبو ظبي إلى العاهل السعودي تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بهذه المناسبة المباركة.

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السيسي يتلقى اتصالا من ولي عهد أبو ظبي للتهنئة بـ عيد الأضحى

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الامارات: ولى عهد أبو ظبي يوجه رسالة للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

وأعرب عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب السعودية دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام الرفعة والازدهار، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرخاء ويرفع الوباء عنهم والبشرية جمعاء.

 

الشيخ محمد بن زايد العاهل السعودي ولي عهد أبوظبي الملك سلمان بن عبدالعزيز عيد الأضحى المبارك

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