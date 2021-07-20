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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يزور دار الخير والبركة لتهنئة المسنين بعيد الأضحى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف دار الخير والبركة للمسنين بالحمرايا ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

 

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام ،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سوبف، وزينب عبد الحميد رئيس جمعية الشابات المسلمات التابعة لها دار الخير والبركة للمسنين شرق النيل.

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حيث قام محافظ بني سويف  بتقديم التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، معربا عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين .

 

وذلك في لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة ،متمنياً لهم دوام الصحة والعافية .

بني سويف عيد الأضحى محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة

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