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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى أول أيام عيد الأضحى

المتعافون من الإدمان يشاركون في ذبح الأضحية

صلاة العيد فى احدى
صلاة العيد فى احدى مراكز علاج الإدمان

يتابع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، احتفالات عيد الأضحى المبارك داخل مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

 

وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة  لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والذين يتم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج  داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال  أيام العيد، حيث يتم  تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من مجرد التفكير فى العودة للإدمان. 

 

وتتضمن  المراكز العلاجية صالات  جيم وورش تدريب لتعليم المتعافين المهن الحرفية التي تحتاجها سوق العمل، ومكتبات وقاعات تدريب، وأنشطة رياضية، وتنس طاولة، وبلياردو، وقاعات كمبيوتر، وأنشطة فنية.
 

وشارك المتعافون في ذبح خراف الأضاحي داخل مراكز  العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وذلك فى إطار  الحرص على خلق جو أسرى داخل المراكز العلاجية خلال أيام العيد، بجانب تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج  الترفيهية للمتعافين ولعب كرة القدم والبلياردو وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما حرص البعض منهم على ابتكار وتصميم مجسم الكعبة الشريفية داخل ورش التدريب ضمن أعمالهم بمراكز العزيمة.
 

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية  للمتعافين بمراكز العزيمة التابعة للصندوق طوال أيام عيد الأضحى المبارك لخلق جو أسرى لهم.

 

وأشار عثمان إلى أن هناك إجراءات وقائية  يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال  فترة أيام العيد، خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج  داخل المراكز العلاجية ويتوافق خروجهم مع  يوم الوقفة أو خلال  أيام العيد، حيث يتم  تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى  العودة للإدمان.
 

ويستمر عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" طوال  أيام عيد الأضحى  المبارك  لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن  متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

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الإدمان عيد الأضحى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وزيرة التضامن الإجتماعى المتعافون

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