من مارينا.. شاهد محمد رمضان يلتقط صورا تذكارية مع المصلين

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له من صلاه العيد ، خلال تواجده في مارينا ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر محمد رمضان في الفيديو ، وهو يقوم ببعض الصور التذاكرية مع المصليين وعلق علي لفيديو قائلا : " كل عيد وانتم طيبين بعد صلاه عيد الأضحى في الساحل الشمالي ".

على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

حالة من الجدل أحدثها الفنان محمد رمضان ، من جديد بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد” في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .