طالب أمين.. سائق توكتوك يُعيد هاتفا بـ20 ألف جنيه لصاحبه في سوهاج

أعاد طالب بالصف الثاني الإعدادي ويعمل سائق توكتوك في ذات الوقت، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، هاتفا محمولا يتجاوز سعره الـ20 ألف جنيه، لصاحبه، بعدما عثر عليه داخل التوكتوك، وذلك بأول أيام عيد الأضحى المُبارك.

الطفل يُدعى هشام جمال من ابناء مركز طما شمال سوهاج، أحد طلاب المرحلة الإعدادية، تحمل المسئولية منذ نعومة أظافره، وقرر الاعتماد على ذاته والعمل من أجل مساعدة أسرته بمصاريفه ومصاريف منزلهم.

وأخذ يعمل سائقًا لدراجة نارية "توكتوك"، كي يستطيع توفير متطلباته اليومية، ليأتي عليه يوم ويعثر فيه على هاتف محمول باهظ الثمن ماركة عالمية، سعره يتخطى عشرين ألف جنيه، داخل التوكتوك نسيه أحد الركاب، ورغم ذلك إلا أنه لم ينظر له للحظة ما ولم يُفكر في أخذه لنفسه أبدًا بل فور عثوره على الهاتف، ظل يبحث عن صاحبه حتى أعاده إليه.