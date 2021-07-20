وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

وصفات أكلات باللحم المفروم فى عيد الاضحى، يفضل أغلب الأطفال وأحيانا أفراد الأسرة تناول اللحم المفرومة عن اللحم الصحيح، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إسعاد أطفالك وأسرتك بتناول اللحم المفرومة فى عيد الاضحي إليك وصفات وأكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى.



طريقة عمل كورات اللحم المفرومة بالكاري

لحمة مفرومة

التحضير: 15 دقيقة ، بالإضافة إلى 15 دقيقة للتبريد

طبخ: 25 دقيقة

الكمية تكفي 4

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الاضحى ، كرات اللحم بالكاري الهندي مع صلصة الزبادي الكريمة، قدمي كرات اللحم بالكاري مع الكرونة أو الأرز للحصول على وجبة متبلة.



مكونات



الكفتة

500 جرام لحم ضأن مفروم

1 فص ثوم صغير مهروس

1 × 150 جرام ممر الكيس إلى الهند معجون روجان جوش

1 بيضة مخفوقة

ربع كوب (25 جم) فتات خبز مجفف

1 ملعقة صغيرة ملح

روغان جوش كاري

2 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 بصلة بنية كبيرة ، مقطعة إلى مكعبات

1 x 400 جرام طماطم مفرومة معلبة

نصف كوب (125 مل) ماء (أو مخزون)

نصف كوب (125 مل) زبادي يوناني عادي

الكزبرة الطازجة المقطعة والروتي للتقديم

الطريقة

1: يُمزج لحم الغنم والثوم وملعقة كبيرة والبيض وفتات الخبز والملح. تخلط جيدا وتلف تقريبا. 20 حبة لحم حجم الجوز. نقل إلى صينية، غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة



الخطوة 1: سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية. تُطهى كرات اللحم لمدة 3-5 دقائق أو حتى تنضج ولا تنضج تمامًا. نقل إلى طبق

الخطوة 2: يُضاف البصل إلى نفس المقلاة ويُطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق أو حتى ينضج البصل ويبدأ في التحول إلى اللون البني

الخطوه 3:أضيفي ما تبقى من معجون روجان جوش والطماطم والمرق تخلط جيداً مع كرات اللحم إلى المقلاة. خفض الحرارة إلى متوسطة ونصف مع غطاء. يُترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة أو حتى تتكاثف الصلصة وتنضج كرات اللحم

الخطوة الرابعة: يُزين بالزبادي والكزبرة الطازجة. تقدم مع روتي طازج

نصائح :

يمكن تحضير كرات اللحم مسبقًا. تخزينها في وعاء مغلق في الثلاجة

يمكن تجميد كرات اللحم بالكاري من روجان جوش في حاوية محكمة الغلق لمدة تصل إلى شهر واحد. قم بإذابة الثلج طوال الليل في الثلاجة قبل إعادة تسخينه في مقلاة أو في الميكروويف. أضف الزبادي بعد إعادة تسخينه

طريقة عمل لحمة مفرومة بالحمص

التحضير: 15 دقيقة

طهي: 25 دقيقة

الكمية تكفي 4

وصفات أكلات باللحم المفرومة فى عيد الأضحي، طبق كاري اللحم المفروم اللذيذ الذي يتم تحضيره في وجبة سهلة بشكل رائع عن طريق إضافة الحمص وتقديمه مع سلطة الطماطم اللذيذة مع خبز النان المحمص.

مكونات

1 ملعقة طعام زيت نباتي

1 بصلة بنية مقطعة إلى مكعبات

500 جرام لحم بقري مفروم

375 جرام ممر إلى الهند صلصة كاري خفيفة خفيفة

400 غرام من الحمص ، مصفى ، مغسول

3 حبات طماطم منزوعة البذور ومقطعة ناعماً

1 خيار لبناني منزوع البذور ومقطع ناعماً

1 بصلة حمراء صغيرة ، مفرومة ناعماً

1 ليمون ، قشر مبشور ناعماً وربع كوب عصير

1/4 كوب نعناع مفروم ناعم

خبز ، دافئ للتقديم

زبادي سميك سادة للتقديم

أغصان النعناع للتقديم

1: سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، يُضاف البصل ويُطهى لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج،يضاف اللحم المفروم ويقلب بملعقة خشبية لتفتيت اللحم المفروم، يُطهى لمدة 8 دقائق أو حتى يحمر، يُسكب، الصلصة على نار هادئة فوق اللحم المفروم ويقلب حتى يتجانس. يُغلى المزيج ويُخفّف النار ويُطهى لمدة 15 دقيقة أو حتى يتكاثف قليلاً،قلبي من خلال الحمص، يُطهى لمدة دقيقتين أو حتى يسخن تمامًا،يتبل بالملح والفلفل

الخطوة 2: في هذه الأثناء ، تُمزج الطماطم والخيار والبصل الأحمر وقشر الليمون وعصير الليمون والنعناع في وعاء. تحضير الخبز حسب التعليمات على العبوة

الخطوه 3: ضع خبز نان أو روتي على كل طبق تقديم. ضعي فوقها اللحم المفروم بالكاري والطماطم وسمبال النعناع ، وشرب من اللبن الرائب وأغصان النعناع. قدميها على الفور





صواني باللحم المفروم

وصفات

التحضير: 15 دقيقة

الطبخ: 45 دقيقة

تكفي: 6

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الاضحى ،لازانيا مكسيكية عائلية سهلة مصنوعة من طبقات التورتيلا ومزيج بسيط من النكهات المكسيكية والخضار. استخدم أرز الميكروويف لجعله أسرع.



مكونات

1 × 375 جرام صلصة طماطم خفيفة

1 ملعقة كبيرة. زيت الزيتون

1 بصلة بنية مفرومة ناعماً

750 جرام لحم بقري مفروم

35 جم توابل تاكو كيس

1 × 400 جم طماطم مقطعة مكعبات

1 x 250 غ عبوة أرز أبيض في الميكروويف ، مسخن

1 فليفلة حمراء مفرومة

1 × 420 غ حبات ذرة مغسولة

1 x 400 غ من الفاصوليا السوداء ، مغسولة

2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح

9 خبز تورتيلا عادي

3 أكواب (250 جم) جبنة مثالية إيطاليانو ™ على الطريقة المكسيكية

1: يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية بقوة دفع مروحة. دهن صحن مستطيل مقاوم للفرن بقياس 30 سم × 20 سم (سعة 10 أكواب). وزعي نصف الصلصة على قاعدة الطبق الجاهز

الخطوة 2:سخني نصف الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة. يُضاف البصل ويُطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق أو حتى ينضج. يُضاف اللحم المفروم ويُطهى مع التحريك لتفتيت الكتل لمدة 5 دقائق أو حتى يتحول إلى اللون البني. يُضاف توابل التاكو ويُطهى مع التحريك لمدة 30 ثانية أو حتى تفوح رائحته. أضيفي الطماطم المعلبة واتركيها حتى الغليان ثم خففي النار واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق. يُضاف الأرز ويُرفع عن النار

الخطوه 3:سخني الزيت المتبقي في مقلاة ثانية غير لاصقة على نار متوسطة. يُضاف الفليفلة ويُطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق أو حتى ينضج. أضيفي الذرة والفاصوليا والبصل الأخضر مع التقليب. ازالة من الحرارة

الخطوة الرابعة:ضعي 3 تورتيلا فوق قاعدة الطبق المُجهز لتغطيتها. يُضاف نصف مزيج اللحم المفروم ، ثم ثلث مزيج الذرة وثلث الجبن على الطريقة المكسيكية. ضعي عليها 3 تورتيلا أخرى ، ثم باقي خليط اللحم المفروم ونصف كمية الذرة المتبقية ونصف كمية الجبن المتبقية. ضعي فوقها رقائق التورتيلا المتبقية

الخطوة الخامسة: انشري التورتيلا مع صلصة الطماطم المتبقية. ضعي فوقها خليط الذرة المتبقي. ثم يرش الجبن المتبقي. تخبز لمدة 35 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. الوقوف لمدة 5 دقائق قبل التقطيع

وصفات باللحم المفروم في الفرن

وصفات أكلات باللحم المفروم

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الاضحى، يمكنك عمل وصفات باللحم المفروم فى الفرن عن طريق تحضير الرقاق.



مقادير صينية الرقاق باللحمة :

شوربة لحمة

رقاق

لحمة مفرومة

سمنه

بصلة كبيرة مبشورة

فلفل أسود

ملح

طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة للشيف نجلاء :

* فى اناء على نار متوسطة حمرى البصل مع السمنة والملح والفلفل الاسود

* ضعى اللحمة المفرومة وقلبيها جيدا بعد ان يتم تحميرها ويتغير لونها اضيفي القليل من الماء ثم غطيها .

* اتركى اللحمة المفرومة على النار وانتظرى لمدة ساعة

* ضعى القليل من الشوربة على الرقاق وتوضع طبقة تلو الاخرى فى الصينية ورشى القليل من السمن بين الطبقات.

* ضعى خليط اللحمة المفرومة ثم الكمية المتبقية من الرقاق المبلل بالشوربة مع وضع السمنة بين الطبقات ايضا .

*ضعى الرقاق فى الفرن حتى اتمام النضج وقومى بتغطيه اذا اردتى تناوله طريا، واتركيه فى الهواء اذا اردتى تناوله ناشفا.



وصفات باللحوم المفرومة لأم وليد، تقدم الشيف ام وليد طريقة عمل لحم مفروم بطاطا صنية.



: المقادير

2 حبات بطاطا كبيرة

1 حبة بصل صغيرة

لحم مفروم

معدنوس

فرينة

ملح و فلفل اسود

مقادير صلصة الطماطم:

طماطم مبشورة

3 فصوص ثوم

ملح و توابل

: طريقة التحضير



نقطع البطاطا مكعبات ويتم غليها جيدا في الماء فقط ثم نصفيهم و تهرس بالشوكة جيدا

يضاف البصل مقطع رقيق و المعدنوس و اللحم المفروم و الفلفل الاسود و الملح

يخلط جيدا مع بعض حتى ينسجموا كل المكونات

يشكل كريات و نرمدهم في الفرينة ثم نقليهم في زيت ساخن حتى يتحمروا جيدا

لتحضير صلصة الطماطم نقلي الثوم المبشور في قليل من الزيت

ثم نضيف له الطماطم المبشورة و الملح و الفلفل الاسود و الفلفل الاحمر حلو و نتركهم يتقلاو

ننقص للنار تماما و نضع كريات البطاطا و اللحم المفروم في صلصلة الطماطم

نغطيهم و نتركهم لمدة 5 دقائق ثم نطفئ النار

و بالصحة و الهنا

طبخات باللحم المفروم والارز

التحضير: 10 دقائق

الطبخ: 25 دقيقة

الكمية تكفي 4

وصفة سهلة لطبخ اللحن المفروم مع الجبن والأرز ، وهي عشاء سهل للعائلات،الجمع بين الأرز واللحم المفروم ، ثم إضافة الجبن على الطريقة المكسيكية يجعل هذه الوجبة التي يحبها الأطفال.

مكونات

1 × 375 جرام صلصة طماطم خفيفة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

500 جرام دجاج مفروم

1 × 30 غ من خلطة توابل التاكو

1 x 250 غ باكيت ميكرويف أرز بني مطبوخ

1 x 400 غ من الفاصوليا السوداء ، مغسولة ، مصفاة

2 بصل أخضر مقطع ناعم

1⅔ كوب (150 جم) جبن مثالي إيطاليانو ™ على الطريقة المكسيكية

1 x 400 جرام باكيت، تورتيلا طحين عادي

1 × 400 جم طماطم مقطعة مكعبات

1 أفوكادو مقطعة إلى مكعبات

5 حبات طماطم كرزية حمراء ، مقطعة إلى أرباع

5 حبات طماطم عنب صفراء مقطعة أرباع

أوراق الكزبرة للتقديم



الطريقة

1: يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية بقوة دفع مروحة. يُدهن طبق مستطيل مقاوم للفرن بسعة 3 لتر (سعة 12 كوب). يُوزّع نصف كوب من صلصة الطماطم على قاعدة الطبق المُجهز

الخطوة 2: سخني الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة إلى عالية، يُضاف اللحم المفروم ويُطهى مع التحريك لتفتيت الكتل لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح لونه بنيًا. يُضاف مزيج التوابل ويُحرّك المزيج. يُضاف الأرز والفاصوليا والبصل الأخضر و 2 ملاعق كبيرة من الصلصة المتبقية. يقلب حتى يتجانس

الخطوه 3: ضع التورتيلا على سطح مستو، ضعي 2 ملاعق كبيرة ممتلئة من خليط الدجاج وملعقة كبيرة من الجبن على الطريقة المكسيكية.

الخطوة الرابعة: اخفقي ما تبقى من صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم في إبريق. يُسكب مزيج الطماطم فوق الخليط ويُرش بالجبن المتبقي،اخبزيها لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. اخرجه من الفرن، انتظر لمدة 5 دقائق

الخطوة الخامسة: قدمي اللحم المفروم والأرز مغطاة بالأفوكادو والطماطم وأوراق الكزبرة



وصفات باللحم المفروم جزائرية



لحمة

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل كفتة باللحم المفرومة بمذاق لا يقاوم وعلى الطريقة الجزائرية.

المكونات

نصف كيلو لحم مفرومة

حزمة بقدونس

معلقة ملح

معلقة فلفل

طريقة عمل اللحم المفرومة على الطريقة الجزائرية

يخلط جميع المكونات جيدا

تشوي الكفتة على الفحم أو على الشواية الكهربائية.

مصدر المعلومات موقع foodbook.