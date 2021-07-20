نشرة أخبار البلد| الرئيس يؤدى صلاة العيد ويتابع تطوير القطاع الشمالى الغربى ..والقوات المسلحة تهنئ السيسى بذكرى 23 يوليو ..وطقس العيد حار رطب

نشر قسم أخبار البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
متحدث الرئاسة ينشر صور السيسي أثناء أداء صلاة العيد في العلمين الجديدة
https://www.elbalad.news/4896145
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الفنون فى العلمين الجديدة.. صور
https://www.elbalad.news/4896153
خلال أول أيام العيد.. كامل الوزير يتابع انتظام العمل في مرافق النقل
https://www.elbalad.news/4896309
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
https://www.elbalad.news/4896267
لا تذبح في المنزل.. الصحة: نصائح لمنع انتقال كورونا من البشر إلى الحيوانات عند ذبح الأضاحي
https://www.elbalad.news/4896235
ضبط أقراص مخدرة وعملات أثرية لعهد الملك فاروق مهربة مع راكبين بالمطار
https://www.elbalad.news/4896230
توجيهات مهمة من الرئيس السيسي لتنمية القطاع الشمالى الغربى
https://www.elbalad.news/4896203
أمطار ورطوبة.. تفاصيل طقس و درجات الحرارة ثاني أيام عيد الأضحى
https://www.elbalad.news/4896171