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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأسقفية لمطران الكاثوليك بالمنيا: يجمعنا العمل الروحي والخدمي

رئيس الأسقفية ومطران
رئيس الأسقفية ومطران الكاثوليك بالمنيا

زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الثلاثاء الأنبا باسيليوس فوزي مطران الكاثوليك بالمنيا وذلك بمقر المطرانية حيث دار بينهما حوارًا أخويًا.

أعرب المطران سامي عن سعادته بالتعاون والروح الأخوية التي تجمع الكنيسة الأسقفية بالكنيسة الكاثوليكية في مصر مؤكدًا إن الكنيستين أعضاء معًا في مجلس كنائس مصر ويشتركان في الكثير من الأنشطة.

رئيس الأساقفة لفت إلى مشاركة الكنيسة الكاثوليكية الفعالة في مشروع معًا من أجل تنمية مصر الذي ترعاه الكنيسة الأسقفية متمنيًا استمرار روح الإخوة بين الكنيستين لأن الكنائس جميعها أعضاء في جسد المسيح الواحد.


وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية تشترك في الكثير من الأنشطة الرعوية والروحية مع الكنيسة الكاثوليكية في كافة دول إقليم الإسكندرية خاصة في الجزائر وليبيا مضيفًا: شهدت تلك المحبة حين كنت أخدم كمطران لشمال إفريقيا.

من جانبه قدم الأنبا باسيليوس التهنئة للمطران سامي على تنصيبه رئيسًا لأساقفة الكنيسة الأسقفية في مصر مؤكدًا على رغبته في المساهمة في العمل الروحي والخدمي مع الكنيسة الأسقفية.

الدكتور سامي فوزي مجلس كنائس مصر رئيس الأساقفة الكنيسة الأنبا باسيليوس

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