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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط الترتيب في رمي الجمرات الثلاث؟ لجنة الفتوى ترد

الجمرات
الجمرات

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية الرسمية، إنه يشترط الترتيب في رمي الجمرات عند جمهور العلماء، بأن يبدأ الحاج بالجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة.

وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال: «هل يشترط الترتيب في رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق؟»، أنه يجب عند الجمهور «المالكية والشافعية والحنابلة» ترتيب في رمي الجمرات كشرط لصحة رمي الجمرات، في أيام التشريق الثلاثة.

وتابعت: فعلى الحاج أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الصغرى، أو الكبرى قبل الوسطى وجب عليه إعادة رمي الوسطى والعقبة عندهم ليتحقق الترتيب.

أما مذهب الحنفية قال إن هذا الترتيب سنة، إذا أخل به يسن له الإعادة؛ لأنها مناسك متكررة، في أمكنة متفرقة، في وقت واحد، ليس بعضها تابعا لبعض، فلم يشترط الترتيب فيها، كالرمي والذبح.

وأفادت بأنه على ذلك في هذا المذهب تيسير على من وقع في الحرج بمضي الأيام، وهو المختار للفتوى.

كم عدد الجمرات وحجم كل واحدة؟

قالت دار الإفتاء، إن عدد الجمرات للحاج هي سبع حصيات، كل واحدة منها في حجم حبة الفول، وللحاج أن يجمعها من أي مكان سواء من المزدلفة أو من غيرها.

وأوضحت الإفتاء، في فتوى لها، أن للحاج أن يجمع جميع حصيات الرمي في الأيام الثلاثة ومجموعها 49 حصاة، سبع منها لجمرة العقبة يوم النحر، وإحدى وعشرون للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد، ومثلها في ثالث أيامه.

وتابعت: ومن بقي بمِنًى إلى رابع أيام العيد فعليه رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما فعل في اليومين الثاني والثالث.

كيفية رمي الجمرات في الحج


أيام رمي الجمرات في أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.

ورمي الجمرات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.

الترتيب رمي الجمرات جمهور العلماء أيام التشريق الجمار الثلاث

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