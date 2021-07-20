مجازر القليوبية : استقبلنا 384 أضحية في أول أيام العيد

قال الدكتور محمد شوق مدير عام المجازر فى القليوبية إن إجمالى عدد الأضاحي في 30 مجزرا بلغ 384 أضحية بينها 211 عجلا بقريا و95 عجلا جاموسي، و 95 رأس ضان و8 ماعز وجمل في أول أيام العيد.

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من جانبه أكد الدكتور محمد جودة مدير إدارة بنها البيطرية أن عدد الأضاحي بمجازر بنها تعدى 35 أضحية.

كانت مجازر محافظة القليوبية قد فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .

وأعلنت الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية جاهزية المجازر المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك موضحة أن المحافظة تضم أكثر من 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية لافتة إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقى الشكاوى ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأضافت العسيلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لاستيعاب المذبوحات وحرصا على استمرار العمل على مدار 24 خلال أيام العيد كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها.

وأشارت إلى التنسيق مع مديرية التموين والصحة لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر فى الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار حفاظا على البيئة والصحة العامة مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة كما تم وضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى.

من ناحية اخري حرص عدد كبير من الشباب والأطفال خلال زيارتهم لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية على ركوب الخيول وعربات الحنطور والجمال للتنزه وسط الحدائق والمتنزهات خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة.

وتعد مدينة القناطر الخيرية من أهم المناطق التاريخية والسياحية بمصر ، حيث تتمتع بمساحات واسعة من الحدائق والمسطحات الخضراء ومن هذا المنطلق بدأت وزارة الري في إعادة تطوير حدائق القناطر لتعود كسابق عهدها متنفسا لأهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.

وقد أدى غلق الحدائق والمتنزهات خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الى تأثر أصحاب عربات الحنطور والخيول “ركوبة الملوك” نتيجة غلق الحدائق أمام الجمهور .

صدى البلد أجرى لايف مع أحد أصحاب عربات الحنطور فى القناطر الخيرية والذى أكد ان مهنة الحنطور فى القناطر ورثوها عن آبائهم حيث يعمل عدد منهم فى المهنة منذ أكثر من 20 عاما.

وأشار ان كورونا أثرت على الشغل بسبب غلق الحدائق وتوقف الرحلات النيلية فى القناطر وعدم وجود أي زائرين داخل الحدائق والمتنزهات.

وعن أسعار الركوب أكد ان الرحلة حسب طلب الزبون والتى تبدأ من 120 حتى 160 جنيه مضيفا ان الشباب يفضل ركوب الخيل بينما تفضل العائلات ركوب عربات الحنطور والتي تعتبر أفضل وسيلة للتنزه داخل المعالم السياحية فى القناطر الخيرية.

وكان محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان جولة تفقدية داخل مدينة القناطر الخيرية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واطمأن المحافظ خلال جولته على فتح الحدائق والمتنزهات أمام الجمهور ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الزائرين.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والأحياء و المديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية بمجالس المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة.

في سياق متصل ، قال المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق لاستقبال الزائرين فى العيد، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية و مشايات والألعاب الترفيهية بالإضافة إلى حدائق النخيل والنموذجية وأبو قردان والتوفيقى لاستقبال الزائرين المحتفلين بعيد الأضحى.

واشار درويش، إلى ن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع أعداد الزائرين على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية منعا للزحام ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق ، مضيفا أن هناك 3 حدائق فى القناطر الخيرية تدخل الخدمة لأول مرة وتستقبل المواطنين في عيد الأضحى بعد تطويرها هي المركز الثقافي والبحيرة، والنيل، مشيرا إلى أنه يجري حاليا أعمال التطوير في حديقة الياسمين على مساحة 7 أفدنة تقريبا حيث يتم تطوير الحدائق ذاتيا من إيرادات رسوم دخول الزوار لحدائق القناطر الخيرية .

وكانت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قد أعلنت الانتهاء من كافة الاستعداد لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك حيث بدأت عمليات النظافة وتطهير وتعقيم الحدائق ووضع أدوات التعقيم في كل مكان تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.