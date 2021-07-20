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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهمين بقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالشرقية

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح من ضبط شاب وعمه علي خلفية إتهامهم بقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات النسب بقرية الصنافين، وتم إحالتهما الي النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود بلاغاً من مستشفى منيا القمح، بوصول "إسلام ع ع" 28 سنة جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالبطن، وإصابة شقيقه "وائل ع ع" 38 سنة سائق بكدمات وكسور وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6084 إدارى مركز منيا القمح لسنة 2021.

 

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات نشوب خلافات بين أسرة المجنى عليه وأسرة أرملة شقيقه، على خلفية قيام أقاربها بنقل فرشها والأساس من منزل أسرتها إلى شقة زوجها المتوفى لتعيش فيه بطفليها ، بناء على طلب والد زوجها، فحدث خلاف بين المجني عليه وشقيقه وأقاربها، وقام المتهمين بالتعدي على المجنى عليه بسلاح نارى فرد خرطوش،  أودى به  قتيلا فى الحال.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم  " ع ف ع "وعمه  "  م ع" وجارى ضبط شقيقه الثالث  لتواجده في مكان الواقعة وقت ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمان أربعة ايام على ذمة التحقيقات وجاري تحرير محضر بالواقعة.

الشرقية حبس مشاجرة تحرير ضبط

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