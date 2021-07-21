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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكويت تنفذ 19 مشروعاً استراتيجياً بـ 19.6 مليار دينار

الكويت
الكويت

تعد المشاريع الاستراتيجية أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي ومصدرا لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية جديدة، فضلا عن أهميتها في دعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي.

وبحسب تقرير عبر صحيفة الأنباء الكويتية، فقد رصدت الكويت 19.6 مليار دينار لتنفيذ 19 مشروعاً استراتيجياً خلال خطة التنمية السنوية الحالية. هذه المشاريع منها ما ينفذ من قبل الجهات الحكومية - وعددها 14 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار دينار - ومنها ما ينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص،.

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وتقوم هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتنفيذ 4 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 988 مليون دينار تمثل حوالي 5% من جملة الاستثمارات المرصودة للمشاريع الاستراتيجية، كما يوجد مشروع شركة مساهمة بتكلفة إجمالية تبلغ 611 مليون دينار.

وبحسب رصد قامت به صحيفة "الأنباء" الكويتية حول المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الكويت، تبين أن الوزن النسبي الأكبر منها كان من نصيب مشاريع ركيزة الاقتصاد المتنوع والمستدام بـ 49.5% من جملة التكاليف، تليها ركيزة البنية التحتية المتطورة بـ 16.2% ثم ركيزة البيئة المعيشية المستدامة بـ 15.5% و14.2% لركيزة رأسمال البشري الإبداعي و4.6% لركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة.

وعلى صعيد آخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين المنقضي، اتصالاً هاتفيا، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت، ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وأمن واستقرار

الاقتصادي الكويت القطاع الخاص الجهات الحكومية استثمارات البنية التحتية

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