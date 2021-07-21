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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جودي: ارتفاع صادرات السعودية من النفط لذروة 4 أشهر

نفط السعودية
نفط السعودية

قالت مبادرة البيانات المشتركة “جودي” على موقعها الإلكتروني، اليوم ، إن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في مايو إلى 5.649 مليون برميل يوميا، مسجلة أعلى مستوى في أربعة أشهر، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفعت صادرات الخام من 5.408 مليون برميل يوميا في أبريل، في حين بلغ إجمالي صادرات البلاد من النفط (النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية) 6.94 مليون برميل يوميا في مايو، مقارنة مع 6.62 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

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وأظهرت أرقام جودي أن إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم ارتفع 0.410 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.544 مليون برميل يوميا في مايو .

وارتفع إنتاج مصافي الخام المحلية في السعودية 0.094 مليون برميل يوميا إلى 2.389 مليون برميل يوميا في مايو، بينما زاد حرق الخام المباشر 44 ألف برميل يوميا إلى 451 ألف برميل يوميا.

وارتفعت أيضا مخزونات الخام السعودية 1.690 مليون برميل إلى 135.775 مليون برميل في مايو .

أرقام الصادرات الشهرية تقدمها الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى المبادرة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

اتفق وزراء أوبك+ الأحد على تعزيز إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على مخصصات إنتاج جديدة اعتبارا من مايو/2022.

جودي السعودية صادرات النفط مخزونات الخام البنزين الاقتصاد

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