شاهد.. الاسكندرية في عيد الأضحى: حر شديد وشواطئ كاملة العدد

شهدت شواطئ الاسكندرية ازدحامًا شديدًا، أمس الثلاثاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يعتبر أول عيد تفتتح فيه الشواطئ منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس 2020.

وأدت درجات الحرارة العالية إلى ازدحام الشواطئ خاصة بعد انتهاء صلاة العيد، وشعائر دبح الأضاحي، حيث هرع المصطافين والزوار إلى الشواطئ هربًا من الحر القائظ في البيوت والشوارع.

وقد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الاسكندرية، لاستقبال مواطني وزائري الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بشواطيء الإسكندرية علي مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية علي المخالفين.

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وشدد المحافظ على الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية التي اتخذتها محافظة الاسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد علي الشواطيء وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لثكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي.

ولفت رشاد إلى أن تم إصدار عدة تعليمات مشددة لمستأجري الشواطئ، جاءت علي رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد علي عدم فرض الاكراميات علي الرواد سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية علي شواطئ الإسكندرية، وتسهيل مهمة مفتشى الإدارة المتواجدين بالشواطئ، والتأكيد علي مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

واعتمد جمال رشاد خطط مرور الإدارة العامة للسياحة علي الشواطيء وكافة الكافيتيريات والكافيهات الخاضعة لإشراف ورقابة الادارة المركزية للسياحة والمصايف، مع التشديد علي حظر إقامة الحفلات طبقا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأهابت محافظة الإسكندرية رواد الشواطئ التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها وكذلك الإلتزام بمواعيد نزول البحر واستخدام أكياس القمامة فى وضع القمامة بها حفاظا علي نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أى مواد بلاستيكية فى الشاطئ وكذلك متابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد.

وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف إستعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ وكذلك موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg.

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