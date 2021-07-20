المنيا اليوم.. المحافظ يؤدي صلاة العيد بمسجد الفولي.. ويستقبل وفدا من القساوسة والمطارنة.. ويتفقد مجزر البيهو

شهدت المنيا اليوم العديد من الأحداث الهامه على مدار اليوم فقد أدى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الفولى بمدينة المنيا، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء اياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ألقى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، والتي تحدث فيها عن سنة الأضحية وحكم مشروعيتها، وأيضا ما يمثله العيد من إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم باعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يوما مشهودا تشهده الملائكة جمعاء، وهو ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وناشدهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

كما استقبل المحافظ اللواء أسامة القاضي، وفداً كنسيا ضم مطرانية ملوي، وديرمواس، ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.

هنأ الوفد المحافظ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، وان يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها وان يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتعاون أبنائها المخلصين.

أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للاباء المطارنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وجه الوفد الشكر والتقدير، لمحافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية القائمين على العمل وتحقيق الإنجازات على ارض محافظة المنيا، مؤكدين ان المرحلة التي تمر بها البلاد، تلزم تواجد روح الحب والسلام.

وأكد محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على ارض الواقع، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة .



ضم الوفد الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، الانبا ديمتريوس اسقف مطرانية ملوي، القس اندراوس اسعد، الانبا اغابيوس اسقف مطرانية ديرمواس، القس متي عبد الملاك، القس عصام عطيه رئيس المجمع الإنجيلي بالمنيا، القس امير صادق ،القس كمال رشدي، القس نبيل صموئيل، القس ميشيل فؤاد، القس نبيل ثابت، القس صفا وليم، القس جوزيف وليم، القس اسحق النميري، القس عبد السيد يونان، القس فيليب عبيد الله، القس سمير رشدي



كما تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي مجزر البيهو بمركز سمالوط، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر والتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ، الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، واللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط.

اطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.

وشدد المحافظ ، على حظر ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة كما وجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أنه يوجد بالمحافظة 38 مجزر يعمل بالمحافظة، وتتواصل أعمال ذبح الأضاحى حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات للأهالي بالمجان داخل المجازر.



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