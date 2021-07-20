المنيا اليوم.. المحافظ يؤدي صلاة العيد بمسجد الفولي.. ويستقبل وفدا من القساوسة والمطارنة.. ويتفقد مجزر البيهو

شهدت المنيا اليوم العديد من الأحداث الهامه على مدار اليوم فقد أدى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الفولى بمدينة المنيا، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء اياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.
ألقى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، والتي تحدث فيها عن سنة الأضحية وحكم مشروعيتها، وأيضا ما يمثله العيد من إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم باعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يوما مشهودا تشهده الملائكة جمعاء، وهو ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.
وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وناشدهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .
كما استقبل المحافظ اللواء أسامة القاضي، وفداً كنسيا ضم مطرانية ملوي، وديرمواس، ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.
هنأ الوفد المحافظ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، وان يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها وان يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتعاون أبنائها المخلصين.
أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للاباء المطارنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وجه الوفد الشكر والتقدير، لمحافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية القائمين على العمل وتحقيق الإنجازات على ارض محافظة المنيا، مؤكدين ان المرحلة التي تمر بها البلاد، تلزم تواجد روح الحب والسلام.
وأكد محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على ارض الواقع، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة .
ضم الوفد الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، الانبا ديمتريوس اسقف مطرانية ملوي، القس اندراوس اسعد، الانبا اغابيوس اسقف مطرانية ديرمواس، القس متي عبد الملاك، القس عصام عطيه رئيس المجمع الإنجيلي بالمنيا، القس امير صادق ،القس كمال رشدي، القس نبيل صموئيل، القس ميشيل فؤاد، القس نبيل ثابت، القس صفا وليم، القس جوزيف وليم، القس اسحق النميري، القس عبد السيد يونان، القس فيليب عبيد الله، القس سمير رشدي
كما تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي مجزر البيهو بمركز سمالوط، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر والتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
رافق المحافظ، الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، واللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط.
اطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.
وشدد المحافظ ، على حظر ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة كما وجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول .
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أنه يوجد بالمحافظة 38 مجزر يعمل بالمحافظة، وتتواصل أعمال ذبح الأضاحى حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات للأهالي بالمجان داخل المجازر.