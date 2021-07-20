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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حدث في كفر الشيخ خلال 24 ساعة.. الأهالي يؤدون صلاة العيد في 4500 مسجد.. وذبح 530 رأس ماشية.. وغرق شاب في ترعة

شواطئ كفر الشيخ
شواطئ كفر الشيخ

أدى أهالي محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الأضحى في 4500 مسجد بمدن وقرى المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الأضحى، داعياً الله أن يحفظ مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

كما قدم عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

 

الأورمان: بدء ذبح 30 عجلاً في مجزر كفر الشيخ


بدأت جميعة الأورمان بمحافظة كفر الشيخ اليوم في ذبح 8 عجول من بعد صلاة العيد مباشرة بمجزر كفر الشيخ المعتمد من وزارعة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

 

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أنه تم تطهير المجزر بالكامل وبدأ الذبح، مضيفاً « بمجرد الانتهاء من الذبح والتجزير والتشفية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة».

 

وأشار شعبان إلى أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 28 ألف كيلو مؤكداً أنه يتم ذبحها خلال أيام العيد وتوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.
 

أوقاف كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات

وفي سياق آخر، لم ترصد غرفة العمليات بمديرية أوقاف كفر الشيخ أي مخالفات أثناء أداء صلاة عيد الأضحى، وتابع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أداء الآلاف من المصلين بالمساجد بالقرى والمدن، صلاة عيد الأضحى المبارك، كما تواجد رجال الأمن لأعمال التأمين كما تواجدت سيارات الإسعاف في محيط المساجد.

 

ذبح 530 رأس ماشية في أول أيام العيد

استقبل 19 مجزراً بالمدن ونقاط الذبح بعدد من القرى أول أيام عيد الأضحى المبارك بمحافظة كفر الشيخ، 530 رأس ماشية تم ذبحهم، بعد إجراء الكشف الظاهري على الماشية بأنواعها "أبقار وجاموس وأغنام وماعز وإبل"، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أي أمراض تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً.

 

أكد الدكتور أيمن عبد الرحيم، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، هناك متابعة جيدة ل 19 مجزراً ونقاط الذبح، لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالي، ومن خلال الكشف الظاهري على الماشية، والكشف الطبي على اللحوم لم يتم رصد أي ماشية مصابة بالأمراض.

 

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في حالة اكتشاف إصابة اللحوم بالأمراض أثناء الكشف عليها بعد ذبح الماشية، يتم تعويض صاحبها، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة من محافظ كفر الشيخ لتوفير كل سبل الراحة للأهالي.

 

قال الدكتور علاء البنا، مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، هناك متابعة مستمر للمجازر ونقاط الذبح، بتواجد أطباء بيطريين للكشف على الماشية بأنواعها، والإشراف على تقديم كافة السبل لراحة المواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم أو الجمعيات والأفراد، مؤكداً أنه يتم استقبال أضاحي المواطنين مجانا بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن عبدالرحيم، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وكل الخدمات المقدمة للمواطنين مجاناً بدءا من استقبال الأضاحي وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها، وخلوها من العيوب، إضافة للشروط الشرعية للأضحية.

 


غرق شاب في مياه ترعة

لقي شاب مقيم بإحدي قرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بمياه ترعة «كوم الحجنة»، وذلك لعدم إجادته السباحة.

 

وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوجود حالة غرق لشاب يدعى «محمد.إ.ا» 17 سنة، مقيم بقرية نصف ثان إبشان، أثناء الاستحمام بمياه الترعة، هرباً من حرارة الجو، وتم انتشاله من المياه جثة هامدة.

 

وتبين من المعلومات الأولية، أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق،  ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

عيد الأضحى الأورمان كفر الشيخ الإجراءات الاحترازية راس ماشية

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