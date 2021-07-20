أخبار الحوادث| الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى.. كشف لغز مقتل شخص بطلق ناري في أسيوط

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عدد من الاخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:

الداخلية : الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى .. صور

قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2075) نزيل.

خصومة ثأر.. كشف لغز مقتل شخص بطلق نارى فى أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بمقتل (فنى كهرباء - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بأعيرة نارية حال إستقلاله سيارة ربع نقل قيادة (سائق - مقيم بدائرة المركز)

مباحث التموين: ضبط 12 طن لحوم و23 ألف قطعة لحوم مصنعة فاسدة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة في جميع المحافظات؛ لمكافحة كافة صور الغش التجاري.

مصدر أمني يكشف حقيقة هدم مجموعة من البلطجية لمنزل بالقوة برشيد

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الخاصة ببرنامج بإحدى القنوات الفضائية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو تحت عنوان (هدم منزل بالقوة من قبل مجموعة من البلطجية "أولاد سعيد منسى").