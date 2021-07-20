عاجل
موجز السوشيال ميديا|هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: دنيا وايمي عايشين تجربة صعبة والنني يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الأضحى أخبار التعليم|القمر مساء غد عند أقرب مسافة من الأرض.. لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022 أخبار التوك شو| طبيب: سلالة دلتا تصيب الشباب في بريطانيا.. مدينة العلمين علامة مميزة على البحر المتوسط.. والكهرباء: لا تخفيف للأحمال في عيد الأضحى بورسعيد في 24 ساعة.. الغضبان يشارك أهالي حي الضواحي صلاة عيد الأضحى.. يقدم التهاني لأطقم مستشفى النصر الطبية.. ويوزع الهدايا على أطفال دار تحسين نشرة المرأة والصحة| تعرف على أصل الفتة.. نصائح لكبار السن عند تناول اللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المايسترو سليم سحاب: أمي كانت بتتوحم على أسطوانات موسيقى عبد الوهاب

سليم سحاب
سليم سحاب

قال المايسترو سليم سحاب: إنه كائن موسيقي ويقضي معظم الوقت في سماع  الموسيقى أو قراءة كتب عن الموسيقي، مضيفا: "اتولدت في منزل مليء باسطوانات الموسيقى".

 

وأضاف  سليم سحاب في حواره  في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"  سألت امي في مرة عن موعد بداية سماعي للموسيقي فضحكت وقالت لي إنني بدأت اسمع  الموسيقى قبل  ولادتي وأمي كانت بتتوحم على أسطوانات محمد عبد الوهاب وموسيقى محمد عبد الوهاب ".

 

وتابع سليم سحاب:" عبد الوهاب عشق عاطفي وعلمي بالنسبة لي  وأثناء دراستي للموسيقى  لمدة 12 سنة في الاتحاد السوفيتي اكتشف  عبقرية الموسيقار محمد عبد الوهاب، ومستوى التفكير الموسيقي  الخاص بـ محمد عبد الوهاب، والموسيقار عبد الوهاب عالمي بلا شك والموسيقار عبد الوهاب يمتلك موهبة التلحين بشكل كبير ".

 

وتابع  سليم  سحاب :" والدي كان ضد تعلمي للموسيقي وكان يرغب في قيامي بدراسة المحاسبة ، وبدأت أدرس المحاسبة  من أجل تحقيق رغبة والدي ثم أدرس الموسيقى  لتحقيق الشغف الخاص بي ".

 

وأكمل سليم سحاب :"  والدتي كانت تحب عزف البيانو وكانت تغني وعائلة أمي كانت عائلة فنية، مضيفا:"  السفر إلى روسيا ادى إلى تكوين مخزون علمي خطير في دماغي  في مجال الموسيقى".

 

وتابع سليم سحاب :"  ما درسته ليس قيادة الفرق الموسيقية فقط ولكنني درست تاريخ الموسيقى والتحليل الموسيقي ودرست عشرات  المواد الموسيقية التي تنتج عالم موسيقي، وأنا محلل ومرخ وناقد موسيقى ".

سليم سحاب المايسترو الموسيقى اخبار التوك شو عبد الوهاب

ترشيحاتنا

بعد عودة جيف بيزوس.. شركات السفر للفضاء تفتح الحجز للرحلات بهذه الأسعار

بعد خلافات عنيفة.. ألمانيا وأمريكا تتوصلان لاتفاق حول خط أنابيب نورد ستريم2

نشرة أخبار البرلمان .. مطالب بإتباع الإجراءات الإحترازية خلال عيد الأضحي ..ونواب : احتفالية حياة كريمة طمأنت المصريين .. و 9 حالات تسمح بإغلاق المحال العامة

نشرة أخبار البلد|السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يستعرضان هاتفيا آخر تطورات ملف سد النهضة.. الصحة توضح كيفية الوقاية من كورونا في عيد الأضحى

رمي الجمرات في الحج .. حكم من فاتته جمرة العقبة الكبرى

شاهد.. انهيار سد في الصين بسبب الفيضانات والعواصف الشديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

وزير الري الإثيوبي يعترف بفشل الملء الثاني لـ سد النهضة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ