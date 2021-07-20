المايسترو سليم سحاب: أمي كانت بتتوحم على أسطوانات موسيقى عبد الوهاب

قال المايسترو سليم سحاب: إنه كائن موسيقي ويقضي معظم الوقت في سماع الموسيقى أو قراءة كتب عن الموسيقي، مضيفا: "اتولدت في منزل مليء باسطوانات الموسيقى".

وأضاف سليم سحاب في حواره في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" سألت امي في مرة عن موعد بداية سماعي للموسيقي فضحكت وقالت لي إنني بدأت اسمع الموسيقى قبل ولادتي وأمي كانت بتتوحم على أسطوانات محمد عبد الوهاب وموسيقى محمد عبد الوهاب ".

وتابع سليم سحاب:" عبد الوهاب عشق عاطفي وعلمي بالنسبة لي وأثناء دراستي للموسيقى لمدة 12 سنة في الاتحاد السوفيتي اكتشف عبقرية الموسيقار محمد عبد الوهاب، ومستوى التفكير الموسيقي الخاص بـ محمد عبد الوهاب، والموسيقار عبد الوهاب عالمي بلا شك والموسيقار عبد الوهاب يمتلك موهبة التلحين بشكل كبير ".

وتابع سليم سحاب :" والدي كان ضد تعلمي للموسيقي وكان يرغب في قيامي بدراسة المحاسبة ، وبدأت أدرس المحاسبة من أجل تحقيق رغبة والدي ثم أدرس الموسيقى لتحقيق الشغف الخاص بي ".

وأكمل سليم سحاب :" والدتي كانت تحب عزف البيانو وكانت تغني وعائلة أمي كانت عائلة فنية، مضيفا:" السفر إلى روسيا ادى إلى تكوين مخزون علمي خطير في دماغي في مجال الموسيقى".

وتابع سليم سحاب :" ما درسته ليس قيادة الفرق الموسيقية فقط ولكنني درست تاريخ الموسيقى والتحليل الموسيقي ودرست عشرات المواد الموسيقية التي تنتج عالم موسيقي، وأنا محلل ومرخ وناقد موسيقى ".