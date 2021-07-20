القاهرة في 24 ساعة .. المحافظ يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد ويتفقد استعدادات استقبال المواطنين في الحدائق

شهدت محافظة القاهرة عدة أحداث على مدار ال 24 الساعة الماضية أبرزها جولات المحافظ خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونوابه للمناطق الغربية والشرقية والشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة المواطنين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف فى أجواء احتفالية وسط التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال إقامة شعائر الصلاة وغلق مصلى النساء و مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي.

وحرص محافظ القاهرة عقب أداء صلاة العيد على تهنئة المواطنين بحلول العيد .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لعدم الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها حرصًا على الصحة العامة مؤكدًا فتح جميع المجازر المرخصة بالقاهرة بالمجان لاستقبال أضاحي المواطنين .

كما قام محافظ القاهرة بزيارة دار الهنا لرعاية الأيتام بمصر القديمة لتقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك ومشاركتهم فرحة العيد حيث قام بتوزيع الهدايا ولحوم الاضاحى عليهم .

واطمأن المحافظ خلال الزيارة على مستوى الرعاية المقدمة للأيتام مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للموجودين بها وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة .

وتضم دار الهنا ٨٣ طالب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية و٥ طلاب بالتعليم الجامعي وتحرص الدار على المشاركة في جميع الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية كما تسهم الدار فى زواجهم ورعايتهم بعد الزواج .

كما تفقد محافظ القاهرة حديقة الفسطاط والحديقة الدولية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومشاركة المواطنين فرحة العيد.



وشدد محافظ القاهرة علي العاملين بالحدائق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا علي سلامتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب ، وتوزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات العاملين بالحدائق مع استمرار العمل طوال أيام الــعيد على ٣ ورديات يوميا.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة .

وشدد محافظ القاهرة على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانة مزودة بالابراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهة اي أعطال طوال أيام العيد.

يذكر أن الحدائق تبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا مقسمة إلى ورديات بالتناوب .



و احتفالًا بقدوم عيد الأضحى المبارك واصلت محافظة القاهرة إدخال البهجة على دور الأيتام حيث قامت بتوزيع الهدايا ولحوم الأضاحى على دارى السندس لرعاية الأيتام ذوى الإحتياجات الخاصة ، ودار عبير الاسلام بمدينة نصر .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا برعاية الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم كما تقدم الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التى تقدم الرعاية لهم .