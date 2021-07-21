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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن في الإسكندرية يوزع هدايا وألعاب على الأطفال في الشوارع

توزيع ألعاب على الأطفال
توزيع ألعاب على الأطفال في الاسكندرية

وزع حزب مستقبل وطن في الاسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، هدايا وألعاب على الأطفال في الشوارع وأمام المنازل؛ لإدخال الفرحة عليهم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب.


وقال النائب رزق راغب ضيف الله إنه تم توزيع آلاف الهدايا والألعاب على الأطفال في الشوارع وداخل المنازل لإدخال البهجة والسرور عليهم، وقام بالتوزيع أمناء الأقسام، وأعضاء هيئات مكاتب المراكز والأقسام وأعضاء الحزب، كما تم توزيع الكمامات على المصلين في صلاة العيد وأدوات التطهير والتعقيم، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
 

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وأضاف ضيف الله أن هذه الفعالية جزء من الدور المجتمعي للحزب، ونشاطه الخدمي والمجتمعي، للوصول إلى قطاعات عريضة من المواطنين، حيث وجهت أمانات الحزب بجميع الأقسام لدعم المواطنين بالأماكن الأكثر احتياجًا لإدخال الفرحة على الأهالي والأطفال في عيد الفطر المبارك.


وأكد ضيف الله اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث ارتدى مسئولو التوزيع فيستات الحزب والكمامات والجونتيات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.


وأشار ضيف الله أن الحزب الاسكندرية نظم عدد من الفعاليات والمبادرات خلال الفترة الماضية لمساندة جهود الدولة، من بينها توزيع سلع غذائية على المواطنين والمشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب توزيع أدوات التعقيم والتطهير في الشوارع على المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

الاسكندرية مستقبل وطن عيد الأضحى توزيع هدايا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

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