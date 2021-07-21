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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير أمريكي لـ تركيا بعد إعلان إعادة فتح فاروشا

إدارة بايدن تدين
إدارة بايدن تدين إعلان تركيا إعادة فتح منطقة فاروشا

أدانت الخارجية الأمريكية، إعلان تركيا نقل أجزاء من بلدة فاروشا المهجورة في قبرص، إلى سيطرة القبارصة الأتراك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان "ندين قرار قبرص التركية بالسيطرة على أجزاء من فاروشا والذي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة".

وأوضح البيان الأمريكي أن القرار التركي غير مقبول وغير متوافق مع الالتزامات السابقة باستئناف مفاوضات التسوية بين شطري الجزيرة الأوروبية.

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وأضاف بلينكن، أن واشنطن تدين مخطط الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية المهجورة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن القبارصة الأتراك وتركيا تجاهلوا دعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتراجع عن قرار افتتاح شاطئ فاروشا منذ أكتوبر 2020.

وتابعت "تنظر الولايات المتحدة إلى تصرفات القبارصة الأتراك في فاروشا، بدعم من تركيا، على أنها استفزازية وغير مقبولة ولا تتوافق مع التزاماتهم السابقة بالمشاركة بشكل بناء في محادثات التسوية. نحث القبارصة الأتراك وتركيا على التراجع عن القرار".

وأكدت الولايات المتحدة أنها تعمل مع حلفائها لإحالة هذا الملف المقلق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل اتخاذ خطوات في هذا الشأن.

وكان زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار أعلن يوم الثلاثاء، أن قسما تبلغ مساحته 3.5 كلم مربعة من منطقة فاروشا سيعود من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية.

وجاء الإعلان عن القرار قبل عرض عسكري حضره الرئيس التركي أردوغان لإحياء الذكرى السابعة والأربعين للغزو التركي لقبرص.

من جانبها، قدمت حكومة قبرص، احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على قرار تركيا والقبارصة الأتراك إعادة فتح فاروشا.

وقالت قبرص إن هذه الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتقوض جهود السلام.

كما أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقه إزاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروعاً لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية التي سبق أن كانت نقطة جذب سياحية، معتبراً أنه "غير مقبول".

يشار إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بإعلان استقلال القبارصة الأتراك وتحتفظ بأكثر من 350 ألف جندي هناك.

تركيا فاروشا قبرص الرئيس التركي أردوغان الخارجية الأمريكية

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