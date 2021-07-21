لكسر ملل العيد .. 9 عروض مسرحية في انتظار الجمهور اليوم

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أن فرق البيت الفني للمسرح تستعد لاستقبال جمهور عيد الأضحى المبارك بـ 9 عروض مسرحية ما بين القاهرة و الإسكندرية ، تبدأ جميعها من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك و تستمر طوال أيام العيد ، و ذلك في إطارالاجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية .

فتقدم فرقة المسرح القومي عرض " ليلتكم سعيدة" عن قصة " مطربة الكورس " لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال ، و ذلك على المسرح القومي في تمام الثامنة مساء ، و تقدم فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض " الصندوق " عن قصةأحلام الدمي لطه سادات ، تأليف وأشعار محمد زناتي،من إخراج رضا حسنين، و ذلك في تمام التاسعة مساء

و تفتتح الفرقة أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد " سيدة الفجر " من تأليف الكاتب الأسباني اليخاندرو كاسونا ، و إخراج أسامة رؤوف و ذلك في تمام السابعة و النصف مساء .

أما فرقة مسرح الشباب فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض " أفراح القبة " عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسفالمنصور، و ذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل ، و تقدم الفرقة أيضا عرض " Dogs “ , فكرة و إخراج كمالعطية، و ذلك على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساء .

و للأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد "نجوم من خشب " من تأليف حمدي عطية ، و من إخراج سيدرستم، و ذلك في تمام السادسة و النصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد " عفركوش" من تأليف عيسى جمال ، و إخراج عادل الكومي ، و ذلك في تمام السابعة و النصف على مسرح متروبول بالعتبة.





أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة فتقدم حفلتين متتاليتين لعرض " نضارة المهرج " ضمن مشروع عروض " أحلامشتوية "، من تأليف محمد ناصف ، و من إخراج يوسف أبو زيد ، و ذلك في تمام الرابعة عصرا ، و السادسة مساء على مسرح الحديقةالدولية بمدينة نصر .





و بالاسكندرية تقدم فرقة مسرح الاسكندرية عرض "قاع"، نتاج ورشة نجوم المستقبل بالفرقة ، فكرة و إخراج محمد مرسي، و ذلك في تمامالثامنة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية .



