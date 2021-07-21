تريند x خبر: سيرينو يغازل جماهير الأهلي.. درة وزوجها يخطفان الأنظار.. أشرف بن شرقي في الساحل.. إطلالة ياسمين صبري

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:



بـ البرومو الرسمي.. محمد هنيدي يروج لـ فيلم الإنس والنمس



روَّج الفنان محمد هنيدي، لفيلمه، الإنس والنمس، المقرر طرحه في دور العرض، يوم 4 أغسطس المقبل.

ونشر هنيدي، البرومو الرسمي للفيلم، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليه: "استعدوا، ميعادنا 4 أغسطس مع فيلم الإنس والنمس، إن شاء الله يعجبكم".

درة وزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت الفنانة درة ، في صورة من إجازتها الصيفية مع زوجها مما أثار إعجاب متابعيها عبر انستجرام.



فى الساحل الشمالي.. أشرف بن شرقي يقضي إجازة العيد



شارك الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، جمهوره صورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أشرف بن شرقي خلال قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في الساحل الشمالي، قبل عودته للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الدورى الممتاز.



وهي تستمتع بالبحر .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة مميزة كعادتها.



وأطلت ياسمين صبري خلال الصورة وهي تستمتع بالبحر خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى الدول، نالت إعجاب متابعيها.

سيرينو يغازل جماهير الأهلي بصورة لزوجته بقميص المارد الأحمر.. شاهد



غازل الجنوب افريقي سيرينو، لاعب صن داونز ، جماهير القلعة الحمراء مجددا، ما أثار التكهنات بشأن اقترابه من الانضمام للأهلى فى الميركاتو المقبل.



ونشر سيرينو صورة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجته بقميص النادى الأهلى" وعلق قائلًا: "زوجتي تحب الاهلي ايضا"